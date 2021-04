Agricoltura: Zannier, danni da gelate coperti da piano gestione rischi

Trieste, 28 apr - "Tutte le principali produzioni regionali, tra cui i prodotti frutticoli, gli asparagi, i kiwi e la vite, sono ricompresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura attualmente in vigore per cui, allo stato attuale, sono assicurabili e non possono essere indennizzate, a meno che il ministero delle Politiche agricole non preveda una deroga a quanto stabilito dal d.lgs. 102/2004".



Lo ha specificato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, ittiche e forestali, Stefano Zannier, rispondendo oggi in Consiglio regionale ad un'interrogazione sui danni al settore agricolo regionale a seguito delle gelate notturne avvenute nei primi giorni di aprile, con temperature tra le più rigide mai registrate dal 2003.



Come ha spiegato l'assessore "gli indennizzi al comparto agricolo per danni derivanti da avversità atmosferiche, tra cui le gelate, sono regolamentati dalla norma statale che ammette interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole solo nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano di gestione dei rischi in agricoltura".



"Nel caso in cui venga prevista una deroga nazionale ci siamo già attivati per iniziare a raccogliere i dati necessari per avviare le procedure previste, in particolare per quanto riguarda la delimitazione dei comuni colpiti, il tipo di produzioni interessate, le percentuali di danno rispetto alla produzione lorda vendibile aziendale" ha assicurato Zannier. ARC/SSA/pph





