Agricoltura: Zannier, ampia condivisione su tutte le misure adottate

Trieste, 13 dic - "È una grande soddisfazione constatare che le scelte che abbiamo adottato abbiano trovato una così ampia condivisione anche da parte dell'opposizione: con le risorse stanziate in Stabilità daremo sostegno alle linee principali del comparto".Lo ha commentato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, al termine della votazione degli emendamenti alla legge di Stabilità.Tra le misure qualificanti, Zannier ha posto l'accento sugli investimenti nei consorzi di bonifica (oltre 13 mln), sul fondo di rotazione (quasi 15 mln) e sugli interventi urgenti per far fronte alle emergenze causate dal maltempo, finalizzati a aumentare le risorse finanziarie, a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese che lavoreranno nelle aree colpite e a facilitare le modalità di vendita del legname da parte dei Comuni proprietari boschivi. ARC/EP