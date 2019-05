Agricoltura: Regione Fvg attenta a danni da fauna selvatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 17 mag - La Regione Friuli Venezia Giulia sarà parte attiva nei confronti del Governo nazionale affinché si giunga a una modifica della legge 157/92 relativamente alla gestione della fauna selvatica in una più ampia ottica di tutela del patrimonio agricolo.Questa la posizione espressa dall'Amministrazione regionale, rappresentata dal governatore e dall'assessore alle Risorse agricole, nel corso di un incontro con una delegazione della Cia-Agricoltori italiani svoltosi oggi a Trieste.Necessario, quindi, rimodulare la norma lavorando sul concetto di gestione all'insegna di prevenzione ed equilibrio, operando anche a livello regionale, in sintonia con il comparto sanitario, per identificare le migliori soluzioni nel rispetto di una legislazione che, in ogni caso, è importante che i Comuni conoscano a fondo per attivare ogni intervento già previsto. ARC/FC