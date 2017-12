Agricoltura: Panontin, piÃ¹ prevenzione per danni fauna selvatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 29 dic - La Giunta regionale, recependo la proposta dell'assessore alla Caccia, Paolo Panontin, ha approvato il regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie orso bruno, lince e lupo.Nel dettaglio, le principali modifiche riguardano l'aumento del contributo massimo erogabile per la realizzazione di opere di prevenzione, un'ulteriore specifica da allegare alla presentazione della domanda di contributo e a fini della liquidazione dell'indennizzo dei danni e, infine, l'aggiornamento della modulistica. ARC/COM/fc