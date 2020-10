AGENZIA REGIONE CRONACHE - oggi

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA --------------------------------------------------------- piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste registrata al n.299 del Tribunale di Trieste tel. 0403773690 fax 0403773646 email redazione.arc@regione.fvg.it --------------------------------------------------------- direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani --------------------------------------------------------- OGGI DALLA REGIONE --------------------------------------------------------- SABATO 24 OTTOBRE 2020 ---------------------------------------------------------



1. PORDENONE: Consorzio universitario (nell'Aula S1, Edificio S piano terra), via Prasecco 3, ore 9.00 - RICCARDI interviene alle 12 al webinar "Identificare e prendersi cura dei disturbi psichiatrici nella persona con autismo e disabilità intellettiva";



2. PORDENONE, frazione VILLANOVA: ex canonica della Parrocchia di San Ulderico, ore 13.00 - RICCARDI a inaugurazione del Servizio Civico 11 Modulo Autismo per giovani adulti (foto) ARC



© RIPRODUZIONE RISERVATA