Agenda digitale: Callari, più rappresentanti delle Regioni in Igf

Trieste, 14 dic - La commissione speciale Agenda digitale haespresso parere favorevole allo schema di decreto perl'istituzione del comitato Internet governance forum (Igf) Italiacon la richiesta di prevedere almeno tre membri della Conferenzadelle Regioni e delle Province Autonome, e non uno solo comeattualmente previsto, per rappresentare le diversità presenti sulterritorio nazionale.

Ne ha dato conto l'assessore ai Servizi informativi del FriuliVenezia Giulia, Sebastiano Callari, nella sua veste dicoordinatore della Commissione speciale Agenda digitale dellaConferenza delle Regioni e Province autonome riunita oggi invideoconferenza.

Callari ha spiegato come l'istanza "sia volta a garantire lapartecipazione di più territori omogenei al Comitato, importanteai fini dello sviluppo della governance di Internet. L'Igf - haaggiunto - ha l'obiettivo di discutere e approfondire lequestioni di interesse pubblico relative alla governance dellarete sulla base di un modello di confronto tra più stakeholder eil maggior coinvolgimento delle Regioni è auspicato. Essopermette di difendere l'autonomia dei territori offrendo lapossibilità di esprimere le proprie istanze. E' un patrimonio chela Conferenza delle Regioni ha fatto crescere in questi anni el'auspicio è che si rafforzi maggiormente anche sul versantedigitale che rappresenta un aspetto rilevante per il nostrosviluppo futuro".

Il Comitato sarà costituito presso il dipartimento per latrasformazione digitale della Presidenza del Consiglio deiministri e sarà composto dai rappresentanti scelti dallepubbliche amministrazioni, dalle imprese, dalla società civile edalla comunità scientifica dell'università e della ricerca. Fra icompiti quelli di svolgere attività di promozione e supporto allarealizzazione di un dibattito per la governance di Internet,l'organizzazione di convegni, seminari sulle tematiche attinenti,anche per proporre interventi normativi, oltre che promuoverel'alfabetizzazione digitale, la conoscenza di Internet esviluppare collaborazioni con gli omologhi Igf europei einternazionali.

Fra gli altri punti all'ordine del giorno anche l'informativa suilavori della segreteria tecnica del Comitato per la Banda ultralarga (Cobul), nel quale è stato trattato il piano di contributialla connettività, sotto forma di voucher in favore delle micro,piccole e medie imprese.

Callari ha ricordato come il Fvg sia una delle cinque Regioni adaver inserito i criteri territoriali.

"Noi - ha spiegato l'assessore - abbiamo puntato sulla montagnadove sono mancati gli investimenti da parte degli operatori, daqui l'esigenza di dare i voucher ai territori delle terre Altecome incentivo per incrementare la connettività. Fino ad oggisiamo stati penalizzati ma non demordiamo, speriamo di otteneregli investimenti desiderati ed eventualmente chiederemo unadiversa ripartizione cambiando i criteri".

Le Regioni che hanno inserito i criteri territoriali prioritari(Fvg, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Toscana) potranno,infatti, a 4 mesi dall'avvio della misura decidere se mantenere otogliere tali requisiti.

La riunione ha affrontato anche il tema dell'aggiornamento sulfondo Innovazione con i relativi accordi fra Regioni e ministerodell'Innovazione tecnologica e digitalizzazione.

"Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Veneto, Molise, Marche,Trento e Puglia hanno completato il complesso percorso persiglare la convenzione per la formazione di un'aggregazioneregionale a supporto degli Enti locali in materia didigitalizzazione dei servizi pubblici, quali ad esempio PagoPA,Spid, App Io", ha precisato Callari sottolineando come si trattidi risorse che rientrano nella dotazione del fondo Innovazioneistituito dal dl Rilancio.

"La condivisione del decreto con le Regioni - ha aggiunto -avrebbe permesso di creare un iter più agevole ma dobbiamosforzarci di portare avanti e far sentire con atti concreti lanostra presenza su temi importanti come quello delle piattaformeabilitanti".

L'assessore regionale ha poi informato sull'emendamento,presentato dalla Conferenza delle Regioni, per rifinanziare ilfondo.

Sono stati infine individuate le candidature per i referentitecnici della Commissione speciale Agenda Digitale per lapartecipazione ai gruppi di lavoro previsti dalla Nuova AgendaSemplificazioni adottata dalla Conferenza unificata. Si tratta diGiannina Ceschin (Friuli Venezia Giulia), Raffaella Tommaso(Toscana) e Giovanni Gentili (Umbria).ARC/LP/ep

