4 Novembre: Fedriga, cerimonia Redipuglia appartiene a storia Fvg

Trieste, 4 nov - Grande dispiacere e forte senso di rispettoistituzionale ma al contempo la necessità di seguire da vicino levicende legate all'emergenza epidemiologica in un momentocruciale della vita della Regione.

Sono questi i sentimenti del governatore del Friuli VeneziaGiulia Massimiliano Fedriga espressi per la sua impossibilità apartecipare questa mattina alla cerimonia in programma aRedipuglia, alla presenza del Presidente del Senato MariaElisabetta Alberti Casellati in occasione della ricorrenza del 4novembre.

"Impegni concomitanti legati all'emergenza epidemiologica incorso - spiega Fedriga - mi impediscono, con grande rammarico, diessere presente ad un evento così denso di tanti significati. La nostra regione, terra di confine e scenario in passato diindimenticati eventi bellici, ha a cuore le ricorrenze comequella odierna, che si svolge in un luogo diventato simbolo eche, in quest'anno anno difficile, assume un valore ancora piùimportante".

"La presenza della nostra Regione non verrà quindi meno con lapartecipazione dell'assessore Sebastiano callari, perchè siamoprofondamente convinti del valore e del significato di questacelebrazione, che appartiene intimamente anche alla storia e aivalori di chi vive in Friuli Venezia Giulia".ARC/AL/ma

