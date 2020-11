4 novembre: Callari, stringersi attorno a valore di Patria

Fogliano Redipuglia, 4 nov - "Questa giornata assume oggi unsignificato particolarmente importante, perché nel celebrarel'Unità nazionale e le nostre Forze Armate dobbiamo trovare loslancio per stringerci attorno al valore di Patria, avendo laconsapevolezza che solo uniti potremo superare le difficoltàdovute alla pandemia".Lo ha detto oggi a Fogliano Redipuglia l'assessore regionale alPatrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, amargine della cerimonia che si è tenuta al Sacrario di Redipugliain occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forzearmate. Come ha sottolineato l'assessore, ricordando l'alto significatodella cerimonia - a cui ha partecipato anche la presidente delSenato, Maria Elisabetta Alberti Casellati -, i problemi chestiamo attraversando chiedono a tutti un sacrificio quotidiano. Aquesto, però, si sommano le complicazioni legate all'ultimo Dpcm,la cui interpretazione "non appare sufficientemente chiara". "Inoltre - ha detto ancora Callari - nella nostra regionedobbiamo confrontarci anche con il problema dei flussi diimmigrati clandestini che attraversano il confine con la Sloveniae della sorveglianza sanitaria che bisogna organizzare neiconfronti di queste persone, a salvaguardia - ha concluso - dellasalute di tutti".ARC/GG/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA