204Â° Carabinieri: Roberti, Arma garanzia per i cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 5 giu - "L'Arma dei Carabinieri nel corso della sua storia è stata una compagna fedele dello Stato italiano in ogni sua forma ed oggi rappresenta una garanzia per la democrazia e una certezza per tutti i cittadini. Grazie alla professionalità, ma anche alla profonda umanità, delle donne e degli uomini che orgogliosamente vestono la divisa i Carabinieri riescono, infatti, a garantire quella presenza sul territorio che concretizza il primo, ma fondamentale, elemento per la tutela della sicurezza dei cittadini". Questa la posizione espressa dell'assessore alle Autonomie locali e sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in occasione del 204esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.Roberti ha quindi precisato che "oltre a contrastare la criminalità, in una società in rapida evoluzione come la nostra l'Arma ha saputo adattarsi e specializzarsi, ad esempio dando vita a reparti in grado di tener testa alle minacce derivanti da un uso illecito delle nuove tecnologie, di fornire supporto scientifico alle indagini, ma anche di tutelare l'ambiente, i prodotti tipici del nostro Paese e i loro consumatori. Il tutto senza perdere la propria identità e continuando a svolgere un ruolo fondamentale al servizio della popolazione, ma anche un'importante funzione sociale e di rappresentanza dello Stato".L'assessore ha precisato che "compito della politica è quindi impegnarsi affinché chi presta servizio nell'Arma possa svolgere i propri incarichi al meglio, soprattutto in considerazione delle delicate e spesso rischiose mansioni che con devozione è chiamato ad espletare". ARC/MA/ppd