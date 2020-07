Visite a distanza: la migliore assistenza possibile in sicurezza

Il medico compare sullo schermo del computer e i referti viaggiano on-line: l’evoluzione della medicina guarda al digitale nell’era Covid e oltre. Capofila in Veneto per il follow-up da remoto o telemedicina è l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova che, durante il periodo di lockdown, ha assicurato oltre cinquemila consulti in meno di tre mesi. Sulla base del modello IOV, la Regione Veneto ha dato indicazioni su come gestire i servizi a distanza, per effettuare controlli di routine e per garantire la migliore assistenza possibile a chi soffre di malattie croniche su tutto il territorio regionale.«Abbiamo avviato i controlli da remoto durante l’emergenza – dichiara Maria Giuseppina Bonavina, direttore sanitario dello IOV IRCCS -. Sollecito i pazienti a considerare questa modalità. Tutto ciò che viene svolto in teleconsulto viene registrato in cartella clinica e al paziente viene fatto firmare un modulo di consenso». Mentre l’attività legata alle prime visite oncologiche ed alla terapia di pazienti con patologia oncologica attiva non si è mai fermata, nemmeno nel pieno della pandemia, l’accesso alle strutture per le visite di controllo in persona, con relativi spostamenti, rischiava di esporre ad un potenziale rischio di contatto e contagio pazienti che non presentavano una malattia oncologica attiva, molti dei quali di fatto “guariti” dalla loro precedente neoplasia. «Per proteggere i pazienti, molti dei quali particolarmente fragili di fronte ad una eventuale infezione da Covid-19 perché anziani o con comorbidità – spiega il direttore generale IOV IRCCS, Giorgio Roberti - è stata sviluppata dal personale medico delle unità operative di Oncologia l’attività di visite oncologiche di follow-up da remoto o telemedicina. La telemedicina in ogni caso non sostituisce la medicina tradizionale, ma la affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione per facilitare anche coloro che risiedono in altre province o Regioni d’Italia».Durante l’emergenza i pazienti che avevano visite di follow-up oncologico in programma allo IOV hanno inviato esami e documentazione via e-mail ai medici oncologi. Ricevuti i referti, gli specialisti li hanno contattati telefonicamente per valutare a distanza, per quanto possibile, lo stato di salute, l’aderenza alle terapie ormonali ed eventuali problematiche legate alla gestione degli effetti collaterali. Nei casi in cui, dagli esami e dal colloquio telefonico, si presentava la necessità di una valutazione in persona lo IOV fissava un appuntamento. Per tutte quelle situazioni, invece, in cui la visita in presenza poteva essere procrastinata, si procedeva con la prosecuzione del programma di controllo e follow-up, fornendo agli utenti via e-mail sia i referenti della visita da remoto, sia le impegnative e le prescrizioni per i successivi ulteriori colloqui. Tra i vari specialisti che hanno partecipato al progetto ci sono anche Marco Maruzzo, dirigente medico dell’Oncologia 1 per il follow-up per il tumore alla prostata e Gaia Griguolo, dirigente medico dell’Oncologia 2 per il tumore alla mammella.«Le iniziative di telemedicina sono risultate particolarmente agevoli per alcuni pazienti – sottolinea la dottoressa Gaia Griguolo, dell’Oncologia 2 - che hanno dimostrato apprezzamento specifico per questa modalità di gestione anche a distanza. Infatti, l’esecuzione di visite da remoto permette, ad alcuni pazienti, di evitare lunghi spostamenti (che possono essere anche molto gravosi per pazienti con difficoltà nella mobilità), risparmiando tempo ed evitando attese. Tutto questo mantenendo la possibilità di far visionare esami e di avere un parere specialistico in merito ai successivi controlli da eseguire ed alla gestione di terapia domiciliari prolungate, come la terapia ormonale». Visiti i vantaggi della nuova modalità, gli oncologi hanno deciso di proseguire con le visite di telemedicina anche dopo il periodo emergenziale più intenso. «Vogliamo offrire ai pazienti la possibilità di svolgere alcune visite di controllo da casa per tutte quelle situazioni che possono essere periodicamente gestite a distanza – afferma il dottor Marco Maruzzo, dell’Oncologia 1 - e per quelle patologie in cui ci sono ad esempio controlli periodi di biomarcatori tumori con cadenza più ravvicinata rispetto alle visite mediche necessarie. In queste situazioni, viene quindi proposto ai pazienti di alternare visite in telemedicina a visite ospedaliere in presenza. La telemedicina integra quella tradizionale, permettendo ai pazienti di proseguire il loro programma di controlli/follow-up, senza la necessità di doversi recare in ospedale quando non strettamente necessario».La Giunta regionale ha disposto che le tariffe delle prestazioni erogate a distanza sulla base del Nomenclatore Tariffario Regionale rimangano invariate e che siano identificate con l’aggiunta alla descrizione delle prestazioni dell’opzione «eseguibile in telemedicina». Il paziente quindi continuerà a pagare per una determinata prestazione lo stesso ticket imposto in ambulatorio, o a godere dell’esenzione se ne è già in possesso. «E’ una nuova possibilità conosciuta e apprezzata durante questa esperienza di contrasto al coronavirus – ha detto l’assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarin - già messa in atto all’Istituto Oncologico Veneto per le viste di controllo e il follow up. Siamo di fronte a una nuova frontiera della sanità legata alla tecnologia, che il Veneto ha varcato. La scelta di fondo è che la telemedicina diventi uno strumento stabile nella programmazione sanitaria e nelle modalità di erogazione delle prestazioni».