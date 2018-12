Unicusano e il futuro della formazione universitaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un dato di fatto che non possiamo che accogliere: laha inevitabilmente cambiato il nostro modo di comunicare, di interagire col mondo, di vivere. Le telefonate sono diventate videochiamate. La radio è diventata una playlist di podcast. Guardiamo sempre meno tv e sempre più video di YouTube, ascoltiamo musica in sharing e facciamo shopping su Amazon.Il Web ha velocemente scardinato monopoli e consuetudini in ogni settore: un processo inevitabile che deve essere analizzato con la giusta attenzione dalle istituzioni, sfruttandone le possibilità e interpretando, coloro che costituiranno la società di domani.Per i giovanissimi la fruizione di contenuti online non è un’alternativa: è la normalità. Tra i settori più restii all’avvento del digitale è però proprio lache, per retaggi passati e difficoltà nel riformare un sistema estremamente complesso e consolidato nel tempo, ancora non sembra riuscire pienamente a sfruttare le risorse e gli strumenti forniti dal digitale. Abbiamo incontrato Roberto Monti,da sempre all’avanguardia nel settore, per aiutarci a far luce su sfide e possibilità che un nuovo modo di pensare l’istruzione comporta.Grazie della domanda, che ci aiuta a chiarire un primo concetto spesso frainteso quando si parla di Università e corsi telematici. La lezione frontale resta un valore insostituibile: non è un caso che la Cusano offra ai suoi studenti lezioni telematiche e anche la possibilità di frequentare corsi e laboratori in presenza, presso il Campus di Roma.La realtà quotidiana degli studenti di oggi e di domani però ci impone di rispondere a nuove esigenze. Frequentare le lezioni comporta uno sforzo importante per le famiglie: costi di trasferimento, pendolarismo… sforzi che non tutti possono permettersi. Senza contare gliche proprio per la loro condizione non hanno possibilità di partecipare alla vita e ai ritmi degli atenei tradizionali. Per moltissimi studenti la soluzione è semplicemente scegliere di non frequentare e di preparare gli esami su libri e dispense, perdendo di fatto il valore della lezione frontale., comodamente dalla propria abitazione e negli orari più adatti al proprio stile di vita?Noi crediamo che la fruizione online dei corsi tramite una piattaforma attiva 24 ore su 24 come quella offerta da Unicusano dia la possibilità davvero a tutti di laurearsi senza essere costretti a ragionare da “non frequentanti” ma sentendosi coinvolti appieno nel processo didattico. Senza nulla togliere alla lezione tradizionale che, per tutti coloro che hanno le risorse e la possibilità di frequentare, resta una ricchezza inestimabile.Come ateneo riconosciuto dal MIUR, l’Università Niccolò Cusano è sottoposta ai medesimi criteri di selezione e assunzione delle università pubbliche. La realtà dei fatti è. È il caso del professor Gino Bella, luminare in campo ingegneristico e Professore Ordinario sia presso l’Università Niccolò Cusano che presso l’Università Tor Vergata di Roma.Dov’è allora la differenza tra seguire online le lezioni di ottimi docenti sulla nostra piattaforma ed iscriversi ad un altro ateneo, magari trovandosi di fatto a non poter frequentare, perdendo così il valore dell’insegnamento frontale?I bambini di oggi, nativi digitali, crescono con un tablet in mano, sono abituati a fruire contenuti tramite device elettronici e ad interagire naturalmente con questi dispositivi, quegli stessi strumenti attualmente considerati necessari per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Pensare un percorso di istruzione obbligatoria (e poi di formazione universitaria) ancora in massima parte analogica è un po’ come negare quella che già oggi è realtà.Non integrare l’, adattando la proposta ad ogni fascia d’età, è un’opportunità persa. Non consentire ad uno studente di recuperare il video di una lezione a cui è stato assente, magari perché ammalato, è inconcepibile.Le più celebri università del mondo, comeo ilgià oggi offrono la possibilità per gli studenti iscritti di recuperare lezioni, partecipare a chat/gruppi di studio online, dialogare in tempo reale e a distanza con tutor, assistenti, professori, condividere risorse su piattaforme cloud e molto altro. Il processo di trasformazione è già in atto e anche in Italia dobbiamo mettere in grado i nostri giovani di competere con i coetanei di tutto il mondo.È una sfida di cui noi comegià ci stiamo facendo carico, ma su cui l’intero mondo dell’Istruzione deve interrogarsi per fornire una proposta educativa adatta alle sfide del domani per ogni età.