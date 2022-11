Un gioiello per tutta la vita: come scegliere le fedi nuziali

Una delle parti più emozionanti e intense di una cerimonia di nozze, che sia civile o religiosa, è lo scambio degli anelli. Dietro a questo gesto così romantico si nasconde un significato molto profondo, poiché sugella la promessa di amore e fedeltà tra la coppia.

Fede, infatti, vuol dire fiducia (dal latino fidem) e questi due anelli incarnano tutto il senso del matrimonio, fondato sulla fiducia, sul rispetto e sull’amore. La tradizione vuole che si indossino nell’anulare perché da quel dito passa una vena che arriva dritta al cuore, l’organo dell’amore per antonomasia. Proprio per questo motivo, il simbolo del matrimonio riveste un ruolo decisivo, dunque ogni coppia presta molta attenzione nella scelta delle fedi nuziali.

Anche perché questi anelli, da quel momento in poi, non verranno più tolti, pertanto diventa necessario scegliere le fedi nuziali che più si adattino allo stile e alla personalità della coppia, intesa anche come individualità. Infatti, sebbene per la religione cattolica l’oro giallo rappresenti l’eternità, le nuove tendenze sulla scelta degli anelli di nozze non sono più strettamente legate a questo metallo così classico e iconografico, e oggi le coppie di sposi hanno la possibilità di spaziare fra vari modelli, colori e materiali.

Fedi nuziali: un grande classico

La tradizione ha eletto le fedi nuziali a simbolo dell’unione di coppia e del matrimonio, ma non bisogna dimenticare che si tratta di una varietà di gioielli e, in quanto tali, ne esistono di tutti i tipi e per tutti i gusti. È chiaro che i materiali con cui vengono realizzate, per eccellenza e per la maggioranza, sono l’oro giallo e l’oro bianco, ma anche l’oro rosa ha fatto il suo ingresso nella gioielleria matrimoniale, così come il platino, molto usato negli anni passati e oggi apprezzato dagli amanti del vintage.

Trovare le fedi giuste è una sfida che ogni coppia deve affrontare, perché sarà l’anello che li accompagnerà per tutta la loro vita insieme.

La scelta può ricadere su un grande classico, le fedi nuziali in oro giallo, o sui modelli più di tendenza.

Fedi nuziali: modello classico

Sono gli anelli di nozze tradizionali, quelli scelti dalla maggior parte delle coppie che amano il gusto classico. Il modello di queste fedi è bombato all’esterno e piatto all’interno, realizzate in oro giallo lucido, e generalmente sono identiche tra loro nella forma e nel materiale. Molte coppie scelgono di incidere all’interno i loro nomi, solo le iniziali o la data del matrimonio.

La variante più moderna delle fedi nuziali classiche è quella in oro bianco o in oro rosa, più elegante e raffinata.

Fedi nuziali: modello francesina

Alla categoria delle fedi nuziali classiche appartengono anche le fedi nuziali francesina. Sono più sottili del modello tradizionale e generalmente vengono scelte dalle coppie che non amano indossare gioielli e preferiscono scegliere degli anelli più piccoli. Ma possono essere la scelta anche di quelle donne che amano indossare più anelli nello stesso dito, e dunque abbinare alla fede l’anello di fidanzamento con un diamante brillante o una veretta.

Fedi nuziali: modello mantovana

Le fedi nuziali mantovana sono un modello tradizionale, ma la differenza con quello classico è il fatto di essere meno bombate all’esterno e un po’ più larghe e sobrie. Spesso vengono scelte dalle spose per poterle abbinare con un altro anello prezioso o un elegante punto luce.

Fedi nuziali: modello comoda

Queste fedi vengono chiamate comode perché sono realizzare con una leggera bombatura anche all’interno, proprio per renderle più ergonomiche e piacevoli da indossare anche a quegli sposi che non indossano anelli nel quotidiano. Per il resto, sono identiche alle fedi classiche.

Fedi nuziali: modello piatta

Infine, esistono le fedi nuziali piatte, che appartengono alla categoria delle fedi classiche sebbene l’aspetto sia più moderno: sono anelli piatti, senza bombatura né interna né esterna, per chi cerca un anello più discreto.

Fedi nuziali con punto luce

A qualsiasi modello di fedi classiche può essere abbinato un punto luce, ossia un piccolo diamante o un’altra pietra preziosa in particolare che brilla sulla fede di lei o di entrambi i membri della coppia e che rende più preziosi, raffinati e luminosi gli anelli.

I nuovi trend: le fedi nuziali di tendenza

Per le coppie più moderne, quelle più attente ai trend del momento e che vivono la scelta delle fedi nuziali non sono finalizzata al matrimonio ma come vero e proprio gioiello da sfoggiare, sono entrati nel commercio degli anelli più particolari, delle fedi nuziali originali e di tendenza.

L’oro giallo resterà sempre un evergreen, ma i materiali utilizzati per la realizzazione delle fedi nuziali non conoscono limiti. In primis, a cambiare è il colore.

Fedi nuziali: i colori più trendy

Tra le tonalità più glamour e affascinanti entrano l’oro rosa e l’oro rosso. Si tratta di anelli realizzati con delle percentuali di rame e argento che variano in base all’effetto da raggiungere. Sono divenute sempre più richieste dalle coppie di sposi anche le fedi nuziali in oro champagne, ossia un tipo di oro bianco non sottoposto a rodiatura dal risultato molto elegante e chic.

Molto di tendenza e di design sono anche le fedi bicolore: in base ai gusti degli sposi, si può abbinare l’oro giallo all’oro bianco, l’oro giallo all’oro rosa e l’oro rosa all’oro bianco. Generalmente il risultato finale prevede due sezioni parallele, ma sono molto in voga anche i modelli dalla superficie irregolare o intrecciata. Addirittura gli sposi possono sceglie di abbinare tutti e tre i colori insieme ed essere molto originali.

Anche a queste fedi può essere aggiunto un diamante (o una fila di diamanti e pietre preziose) per impreziosire il tutto e si può realizzare anche un mix di toni, abbinando l’opaco e il lucido insieme, oppure crearle con l’effetto graffiato, sabbiato e martellato (specialmente se si tratta di fedi nuziali piatte).

Fedi nuziali: i materiali più trendy

Oltre all’oro, altri materiali stanno spopolando tra le scelte per le fedi nuziali:

fedi nuziali in platino : molto più sofisticate, di valore, luminose e resistenti di quelle in oro; il platino è un materiale molto malleabile e perfetto per incisioni e personalizzazioni sull’anello;

: molto più sofisticate, di valore, luminose e resistenti di quelle in oro; il platino è un materiale molto malleabile e perfetto per incisioni e personalizzazioni sull’anello; fedi nuziali in titanio : un metallo di un colore grigio scuro, leggerissimo ma robusto e anallergico;

: un metallo di un colore grigio scuro, leggerissimo ma robusto e anallergico; fedi nuziali in fibra di carbonio : materiale leggero e resistente di colore nero, spesso abbinato al titanio o all’oro o per la realizzazione di inserti nelle fedi;

: materiale leggero e resistente di colore nero, spesso abbinato al titanio o all’oro o per la realizzazione di inserti nelle fedi; fedi nuziali in ceramica : spesso combinata all’oro e al platino;

: spesso combinata all’oro e al platino; fedi nuziali con mix di materiali: combinare più materiali insieme è uno dei trend più alla moda; un’alternativa è quella di usare lo stesso materiale ma trattarlo in maniera diversa (liscio, opaco, satinato).

Fedi nuziali: handmade ed ecofriendly

Le coppie più sensibili al tema della sostenibilità e del riciclo dei materiali, scelgono di farsi realizzare le fedi handmade su misura e con materiali ecofriendly, ossia riciclando l’oro facendo fondere vecchi gioielli di famiglia o gioielli dell’infanzia mai usati.

Fedi nuziali con incisioni

Se in passato le incisioni sulle fedi tradizionali erano nella parte interna e indicavano i nomi degli sposi o la data del matrimonio, oggi la moda prevede che le incisioni e le decorazioni siano personalizzabili e sulla parte esterna delle fedi, ben in vista. Un tocco di originalità e unicità per la coppia.

Fedi nuziali diverse

Dal momento che i gusti non sono tutti uguali, anche se si appartiene alla stessa coppia, le tendenze del momento posizionano le fedi nuziali diverse tra i trend più apprezzati. Gli sposi possono scegliere il proprio anello in base ai materiali e agli stili che più rappresentano la loro personalità. Pertanto, le fedi possono anche essere diverse per lui e per lei, ma saranno comunque abbinate tra loro (nei materiali ma non nella forma e viceversa, con decorazioni simili ma non uguali) e riconoscibili per la coppia.