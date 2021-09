Tesla Model Y: arriva in Italia il nuovo SUV elettrico di Elon Musk. Caratteristiche, Autonomia e Prezzo

A Settembre 2021 sono partite le prime consegne della nuova Tesla Model Y, il SUV compatto totalmente elettrico. Grazie a prestazioni top, guida autonoma di serie e predisposizione per l’estensione a sette posti, Tesla Model Y si candida ad essere fra le auto più interessanti del 2022

L’ultima impresa dell’azienda di Elon Musk arriva sul mercato italiano. Da qualche settimana l’auto, che desta molta curiosità, è già visibile presso lo showroom di Milano. Tesla irrompe prepotentemente nel mercato dei SUV elettrici con un’auto compatta, funzionale e totalmente innovativa. Ma vediamo quali sono le caratteristiche principali di Tesla Model Y.

Tesla Model Y: design esteriore e motore

La nuova Model Y è, sostanzialmente, un upgrade della più nota Model 3, berlina attualmente apprezzatissima in Europa. Di 18 centimetri più grande, permette addirittura di configurare una terza fila di sedili per accogliere fino a sette persone in una sola macchina. Il design non riserva grandi sorprese: l’impronta Tesla è inconfondibile.



Le forme sono totalmente aerodinamiche e il baricentro è tenuto basso (circa 16,5 cm da terra) per garantire sicurezza e stabilità. Un’unica linea percorre tutta l’auto dal bagagliaio fino al vano anteriore e il pianale collaudato permette di accogliere ben due motori elettrici per offrire una trazione integrale. Interessantissima la dimensione di carico del bagagliaio, la quale raggiunge addirittura i 2041 litri con sedili posteriori abbattuti. Troviamo inoltre un piccolo vano anteriore con una capienza di 117 litri. La privacy dei passeggeri è garantita da un vetro posteriore oscurato elettricamente.

Nonostante le dimensioni consistenti (4,62 metri di lunghezza per 2000 kg) il motore riesce a garantire performance assolutamente impressionanti. Entrambi gli allestimenti (Long Range e Performance) hanno un doppio motore: il primo alloggiato sotto lo scompartimento anteriore, il secondo sotto il bagagliaio. La tecnologia Tesla offre una potenza complessiva che sfiora i 441 cavalli nella versione Long Range e 513 cavalli nella versione Performance.

La velocità massima oscilla fra i 207 e i 245 km/h e l’accelerazione 0-100 si compie, a seconda dell’allestimento, fra i 3,7 e i 5 secondi.

Tesla Model Y: dotazione tecnologica e autonomia

Il punto forte di tutta la gamma Tesla risiede ovviamente nella dotazione tecnologica. La Model Y ha infatti tutti gli strumenti per permettere la guida autonoma che, in una prima fase dovrà essere sempre sorvegliata dall’automobilista. Sarà possibile aggiungere l’Autopilot avanzato (costo 3.800 euro) e la Guida Autonoma vera e propria (7.500 euro).



Il design interno è, come da tradizione, totalmente essenziale. Il tutto è volto a far risaltare l’enorme schermo da 15 pollici al centro dell’abitacolo, dal quale sarà possibile controllare ogni aspetto dell’auto. A portata di pollice ci saranno tutti i dati sulla marcia, le condizioni dell’auto, intrattenimento, giochi, serie TV e molto altro.

L’autonomia delle batterie Tesla è ovviamente molto alta. Il motto di Tesla è, non a caso, “dimentica di fare benzina”. L’autonomia, a seconda delle condizioni di guida, oscilla fra i 480 e 510 km circa. L’auto può essere ricaricata tramite wallbox domestica nel corso di una notte o, in alternativa, alle colonnine stradali. Se si opta per le colonnine supercharger è possibile ottenere in soli 15 minuti ulteriori 270 km di autonomia.



Tesla Model Y viene proposta dal produttore sul proprio sito tesla.com ai seguenti prezzi:



Tesla Model Y versione Long Range 60.990€

Tesla Model Y versione Performance 68.990€

