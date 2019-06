Taffo Pet, un piano di web marketing strategico per una start up di successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NDV Comunicazione ha ricevuto da Taffo, l’agenzia funebre del centro Italia, l’incarico a gestire il Piano di Comunicazione e Marketing per la Start up Taffo Pet, un’azienda di servizi funebri per animali domestici. Taffo, seguita negli ultimi anni da NDV Comunicazione per tutto ciò che riguarda il Piano di Comunicazione e la strategia di web marketing, conferma con questa scelta l’importanza di affidarsi ad un partner altamente competente qual è la web agency romana, come dimostrato da un successo crescente e da un business in crescita.Così com’è stato per Taffo, anche il lancio di Taffo Pet può essere considerato una case history eccellente, un esempio di strategia di marketing digitale per start up. Le attività ideate realizzate da NDV all’interno del piano di comunicazione per Taffo Pet, hanno avuto come obiettivi la creazione dell’identità digitale di Taffo Pet, la presentazione della start up sul mercato, il coinvolgimento del target con servizi utili e la creazione di contenuti informativi volti a coinvolgere nuovi utenti e a migliorare il posizionamento. La strategia, ideata sulla base delle necessità di business della committenza, ha tenuto in conto soprattutto la sensibilità e l’emotività del target di riferimento.Il piano di marketing di lungo periodo, sviluppato attorno a dei canali preferenziali e a delle attività di promozione cardine, ha previsto lo sviluppo di un sito web responsive, progettato e costruito in base alle caratteristiche, alle necessità e al comportamento online del target di riferimento. Per offrire agli utenti la migliore informazione è stato creato un blog aziendale con lo scopo di offrire contenuti informativi e approfondimenti rivolti ai possessori animali domestici. Allo stesso tempo la strategia SEO sviluppata attraverso gli articoli del blog ha permesso di creare un ottimo posizionamento del sito web sui motori di ricerca per chiavi in target in organico. Contemporaneamente all’attività di SEO, è stata attivata una campagna di SEM/Google Advertising.In tutte le attività si è tenuto conto delle difficoltà che il target di riferimento esperisce nel momento della ricerca o dell’atterraggio sul sito di Taffo Pet: in tutte le fasi si è scelta una linea comunicativa improntata alla cura, all’empatia e alla comprensione, nel rispetto del dolore dei proprietari di animali domestici.Il successo di Taffo Pet, con un fatturato pari a 300mila euro annui, in costante crescita, è il risultato di una collaborazione virtuosa tra Taffo e NDV Comunicazione – agenzia di comunicazione Roma a dimostrazione del fatto che anche in un mercato competitivo una Start up può fare la differenza e sbaragliare la concorrenza.