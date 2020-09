STEFANO CIGANA: IL FONDATORE DI UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS

Il BULL DAYS è l’evento Lamborghini Club per eccellenza, fondato nel 2018 da Stefano Cigana, è dedicato a tutti i collezionisti e proprietari della casa del Toro. Tutto nasce dall’intento di voler comunicare e valorizzare location uniche tramite la storicità e i valori culturali di un marchio che è diventato leggenda.Il prestigio raggiunto dalle precedenti edizioni, l’eco mediatico sviluppatosi attraverso i social e i media di tutto il mondo ha reso indispensabile pensare ad un territorio in grado di unire la passione per i motori, il lusso e i paesaggi in grado di scuotere gli animi di un pubblico internazionale. Questo è il motivo principale per il quale è nato il Bull Days Montecarlo – Costa Azzurra 2020, evento con licenza ufficiale del Principato di Monaco. È stata la prima manifestazione automobilistica a percorrere la nuovissima Place du Casino segnando un momento importante nella storia recente del Principato. L’edizione conclusasi domenica 2 agosto è riuscita a coinvolgere brand e aziende di livello internazionale come Northrop & Johnson, Tullio Abbate, Fonti, Lamborghini Squadra Corse e DNA Lamborghini. www.bulldays.net L’ambizioso progetto portato avanti con tenacia da Stefano Cigana, è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. Oggi è diventato un modello di business riconosciuto che si traduce in senso di appartenenza, crescita professionale, aumento delle motivazioni e benessere di un gruppo. Esclusività, emozioni e ambizioni formano valori autentici in grado di donare esperienze indimenticabili che seguono sempre il cuore dei motori Lamborghini.Grazie all’intuizione vincente del modello Bull Days, l’imprenditore Stefano Cigana ha ormai instaurato un importante asse commerciale Italia-Monaco orientato al settore luxury ed applicabile in numerosi contesti, da quello dei motori e del volo sino a quello dell’arte e del turismo.Oramai il suo stesso nome Stefano Cigana, è diventato un brand. L’imprenditore afferma infatti come “le aziende che mi contattano lo fanno principalmente perché hanno vissuto direttamente o indirettamente esperienze comunicative che portano la mia firma o quella del mio staff. Creare sinergie, relazioni e stupire anticipando i tempi sono azioni da sempre presenti nel mio DNA”. Dalle grandi fiere internazionali, ai lanci di prodotti in America latina fino ad arrivare ai mercati del lusso del Principato di Monaco e del Medio Oriente, è spesso probabile imbattersi in qualche avvenimento firmato Stefano Cigana. www.stefanocigana.com Quando nel 1998 Cigana fondò la sua agenzia di comunicazione Venetia Communication, immaginava un mondo in cui le informazioni emotive sarebbero viaggiate velocissime, influenzando scelte e comportamenti di ogni essere umano. Già da allora aveva intuito come lo sviluppo dei contenuti creativi e l’utilizzo corretto degli strumenti per veicolarli avrebbero determinato la vita o la morte di un Brand. Il team di Venetia crede fortemente nella necessità di produrre contenuti di qualità e questo spesso viene tradotto in uno storytelling dal forte valore emozionale. Secondo il CEO Stefano Cigana non è più sufficiente parlare di comunicazione, è invece necessario pensare ad una creatività strategica in grado di produrre sinergie e consolidare relazioni. L'obiettivo è di fare in modo che i brand generino la felicità del consumatore, elemento cardine che determina il successo o il fallimento di un prodotto. Il cliente deve sentirsi accompagnato nella realizzazione di un piano strategico che non si limiti alla semplice grafica ma che sappia trasmettere la propria autenticità. Video, Foto, Design e Colonne sonore vengono prodotte con le tecnologie più avanzate. I progetti trovano impiego soprattutto nel Web, ma anche nei media tradizionali. Oggi, le sedi delle aziende di Stefano Cigana si trovano in Italia, a Montecarlo e a Panama. Un grande ecosistema creativo in grado di sviluppare comunicazione strategica rivolta a brand di altissimo livello. www.venetiacom.com a cura di Piemme S.p.A. – Informazione pubblicitaria