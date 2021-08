SOTTO QUESTO SOLE, È BELLO PREVENIRE: LA PELLE VA PROTETTA CON "TESTA"

L'incidenza del melanoma è in aumento progressivo in tutto il mondo, tanto che negli ultimi venti anni il numero di casi è addirittura raddoppiato. L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS propone un approccio multidisciplinare d'eccellenza per la gestione diagnostico-terapeutica dei pazienti affetti da questo tipo di tumore. E rinnova l'invito, come ogni estate, a seguire le buone regole di protezione della cute dagli effetti potenzialmente dannosi del sole.



Troppo sole può essere nemico della pelle, e a volte della vita. Come spesso accade, è una questione di quantità e di modalità di esposizione al fattore di rischio. Infatti un'eccessiva e sregolata esposizione ai raggi solari, soprattutto in assenza di protezioni, può favorire l'insorgenza del melanoma, il tumore maligno che origina dai melanociti, ovvero le cellule che sono normalmente presenti nella pelle e ne determinano il colore. Il 90% dei melanomi si manifesta per l'appunto sulla pelle; il rimanente 10% può originare in altre sedi, ad esempio nell’occhio, nelle meningi e nelle mucose di naso, seni paranasali, bocca, vagina e ano. Il 70% dei melanomi della pelle evolve dalla trasformazione di un neo preesistente, il rimanente 30% compare su cute apparentemente sana.

L'incidenza del melanoma è in aumento progressivo in tutto il mondo, tanto che negli ultimi venti anni il numero di casi è addirittura raddoppiato. L'incidenza del melanoma aumenta con l'età e pone questo tumore al quinto posto fra tutte le neoplasie maligne sia per gli uomini che per le donne, nei maschi si localizza preferenzialmente al tronco mentre nelle femmine è più frequente a carico degli arti inferiori.

Esiste una correlazione tra esposizione breve e intensa ai raggi solari (che predispone alla scottatura solare) e l’insorgenza di melanoma, soprattutto in soggetti con pelle e occhi chiari. Altri fattori di rischio sono: una storia personale di melanoma, la presenza di molteplici nei, l'appartenenza a una famiglia in cui si è già manifestato il melanoma, e la facilità alle ustioni solari (il cosiddetto “fototipo chiaro”).

L'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS è centro di riferimento e di eccellenza per il trattamento del Melanoma, attraverso un approccio multidisciplinare. Infatti il paziente con melanoma viene valutato dal Gruppo Multidisciplinare per i Tumori Cutanei, e preso in carico dalla Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica dei Tessuti Molli, del Peritoneo e dei Melanomi, che al suo interno ha un gruppo super specializzato per questa patologia che opera nella Unità Semplice Melanoma. Lo IOV può rispondere alle diverse necessità di approfondimenti diagnostici e di trattamento, dando una risposta completa al paziente con melanoma.

Fondamentale è porre in essere tutte le azioni utili per prevenire il melanoma.

"L'importante è prendere il sole senza arrivare a scottarsi. La corretta prevenzione del melanoma si attua - sottolinea il professor Simone Mocellin, Responsabile della UOC Chirurgia Oncologica dei Tessuti Molli, del Peritoneo e dei Melanomi - seguendo regole molto semplici. La prima e più importante è ridurre, o meglio ancora evitare, l'esposizione ai raggi solari nelle ore più calde della giornata (dalle 11:00 alle 16:00). Nel caso in cui questo non fosse possibile, è consigliabile l'uso di abiti appropriati e di copricapo che non permettano il passaggio dei raggi del sole. L'uso di creme solari rappresenta un supporto ulteriore alla protezione cutanea (fattore di protezione almeno +30). L'esposizione ai raggi solari deve essere sempre molto graduale e non deve protrarsi mai troppo a lungo. È inoltre importante ricordare che i bambini sono più sensibili al danno solare per cui devono essere protetti con ancora maggior cura. Infine è importante evitare l'uso delle lampade abbronzanti, che sono un fattore di rischio noto per il melanoma, specialmente in giovane età".

Tutte queste precauzioni costituiscono la cosiddetta prevenzione primaria, il cui scopo è quello di prevenire l'insorgenza della malattia.

Prof. Simone Mocellin

La prevenzione secondaria consiste invece nella diagnosi precoce di una malattia che si sia già sviluppata, ed ha come scopo quello di migliorare la prognosi della neoplasia che venendo identificata in fase precoce è più facilmente curabile.

La prevenzione secondaria inizia con l’auto-osservazione periodica (ogni 4-6 mesi) della cute, valutando le cinque caratteristiche delle lesioni cutanee pigmentate (note come nei o nevi). Queste caratteristiche possono essere schematicamente riassunte nella sigla ABCDE: Asimmetria (tagliando virtualmente a metà il neo osservato le due parti non sono simmetriche); Bordi (irregolari o frastagliati); Colore (disomogeneo, con sfumature diverse dal marrone al nero, ma anche con aspetti biancastri, grigiastri o rossastri); Dimensioni (in particolare se il diametro massimo supera i 6 mm); Evoluzione (per esempio raddoppio delle dimensioni in pochi mesi). In caso di irregolarità di una lesione pigmentata della cute (ma anche nel caso di un neo che sanguina, che prude o che è circondato da un'area arrossata) è opportuno rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Ai soggetti a rischio (come definito dal medico sulla base di una serie di fattori come il fototipo, la storia personale e/o familiare di melanoma, etc.) si consiglia comunque una visita dermatologica annuale da effettuare presso il dermatologo della rete territoriale (centro di primo livello), il quale a sua volta in caso di necessità potrà indirizzare il paziente presso un centro di secondo livello come lo IOV per indagini più approfondite.