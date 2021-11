Scopri la gamma Mercedes-Benz da Carraro Concessionaria

Tre sono le punte della più famosa Stella del mondo dei motori, quella della Mercedes-Benz. Tre punte che rappresentano le 3 vie della mobilità (aria, terra e mare) e che a livello industriale dovevano dimostrare la capacità di produrre motori adatti ad ogni mezzo. Oggi Carraro Concessionaria offre un'ampia gamma di motori, ma soprattutto un'offerta di automobili ampia che incontra i gusti di una clientela esigente, che da sempre ha sognato di poter guidare un'auto con la Stella a tre punte. E se il marchio Mercedes lo si abbina storicamente alle berline, i numeri di Carraro Concessionaria dicono anche altro. In testa alla classifica compaiono le Classe A e Classe B, la GLA e la GLB. Poi ancora la Classe C, la GLC e la GLE. Un ventaglio di proposte da lasciare senza fiato chi entra in una delle nostre 10 sedi. Dalle auto premium, innovative, tecnologiche e attente all'ambiente ai SUV, dalle monovolume alle station wagon. Senza dimenticare le più sportive per chi desidera un'auto dalle prestazioni eccezionali.

