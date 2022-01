Scopri il nuovo Mercedes Citan

Da Carraro Concessionaria, dealer ufficiale per vendita e post-vendita Mercedes-Benz Veicoli commerciali, presenta il Nuovo Mercedes Citan.

Mercedes Citan è il primo veicolo urbano per le piccole aziende, concepito appositamente per le molteplici esigenze del trasporto in città: ampio abitacolo, dimensioni esterne compatte, dinamica di marcia ottime ed elevata agilità e maneggevolezza.

Il nuovo Mercedes Citan si distingue per un nuovo design accattivante, tecnologia, sicurezza e consumi.

Mercedes Citan è disponibile in tre diversi modelli:

Mercedes Citan furgone, per il trasporto merci

Mercedes Citan tourer, per il trasporto passeggeri

Mercedes eCitan, lo small van full electric per un business a zero emissioni.

Il Citan furgone è il mezzo perfetto per rispondere alle tue esigenze di trasporto merce grazie alle sue dimensioni compatte, il carico utile disponibile e l’agilità del mezzo nei centri cittadini.

Il nuovo Mercedes Citan tourer è il van compatto per il trasporto passeggeri. Small fuori, enorme dentro.

Il Mercedes eCitan è il mezzo ideale per la mobilità elettrica nelle città.

Grande novità è l’arrivo della MBUX nel Citan, per avere una nuova multimedialità a bordo.

Mercedes Citan ha inoltre vinto il prestigioso premio VAN OF THE YEAR.

Da Carraro Concessionaria hai la possibilità di trovare veicoli commerciali in pronta consegna. Fatti consigliare dai consulenti, ti aiuteranno a trovare la soluzione su misura per il tuo business. Controlla la disponibilità dei Veicoli commerciali Mercedes dal sito e richiedi un test drive.

Scopri anche tutti i veicoli commerciali usati in pronta consegna. Scopri la garanzia Mercedes-Benz van Certified: 24 mesi di garanzia, pari ai veicoli commerciali nuovi. Richiedi un preventivo senza impegno da Carraro Concessionaria

Carraro Concessionaria è il dealer ufficiale per le province di Treviso, Venezia e Belluno.

