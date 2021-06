Scopri da Carraro Concessionaria Nuova Classe C: l’ultima affascinante Stella di Mercedes-Benz

Nuova Classe C ritorna sulle strade per far parlare di sé, con la sua confermata eleganza sportiva e l’innovativa tecnologia.

Due le versioni della “Baby Benz”: Nuova Classe C Berlina e Nuova Classe C SW.

L’offerta della Nuova Classe C si articola su sei versioni: Business, Sport, Premium, Sport Plus, Premium Plus e Premium Pro, frutto della combinazione di tre livelli di equipaggiamento: standard, con Tech pack o Luxury pack, e tre declinazioni estetiche: base, AVANTGARDE e AMG Line.

La versione più esclusiva è la Premium Pro, dotata di Luxury pack, che porta a bordo una dotazione di equipaggiamenti unica. Oltre a quanto già disponibile con il Tech pack, offre, infatti, di serie il sistema Burmester 3D sound, l’Head-up Display, la funzione music streaming, il climatizzatore automatico tri-zona e il tetto Panorama.

Per quanto riguarda gli interni, l’elemento che salta subito all’occhio è la plancia che si arricchisce con la seconda generazione del sistema multimediale MBUX, precedentemente presente sull’ammiraglia Classe S.

Sotto al cofano motorizzazioni mild hybrid abbinate al cambio automatico 9G-Tronic: la C 200 benzina 1.5 da 204 CV, con emissioni di CO2 di 143-163 g/km, e le diesel C 220 d (200 CV e 130-148 g/km) e C 300 d (265 CV e 131-148 g/km). Solo in un secondo tempo saranno rese disponibili anche le altre versioni con motore quattro cilindri benzina mild hybrid, la C 180 da 180 CV e la C 300 da 258 CV, e la diesel C 200 da 163 CV. Si aggiungerà poi alla gamma la C 300 e plug-in hybrid da 313 CV e 550 Nm, che è capace di percorrere circa 100 km in elettrico.

Scopri Nuova Classe C e tutta la gamma Mercedes-Benz presso gli showroom Mercedes-Benz Carraro nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.

