Nuova Mercedes GLB: il SUV che mancava. Scoprilo da Carraro

Una Mercedes su tre è un SUV, una su quattro è una compatta. Da questo ragionamento nasce Nuova GLB.Nuova Mercedes GLB è un SUV, pensato per la famiglia e per il tempo libero, che si posiziona tra GLA (scopri Nuova GLA 2020 ) e la più grande GLC . É la prima vettura Mercedes, di questo segmento, a poter ospitare fino a 7 persone grazie alla terza fila di sedili.GLB (10 centimetri più grande rispetto a Classe B) offre dimensioni da monovolume, e grande spazio per i passeggeri, con una linea tipica da SUV.La tecnologia a bordo non manca, la plancia è caratterizzata da 2 display widescreen controllabili dal sistema MBUX tramite 4 opzioni: touchpad integrato nel tunnel centrale, 2 piccoli touchpad sul volante, il touchscreen dello schermo principale ed infine i comandi vocali naturali azionalibi dicendo "Hey Mercedes".Anche le dotazioni di sicurezza risultano essere ai vertici della categoria con sistemi di frenata autonoma, Blind Spot Assist attivo, Attention Assist e riconoscimento dei segnali stradali. GLB dispone inoltre del Pre Safe Plus per garantire la massima sicurezza degli occupanti in caso di impatto. Mercedes GLB prezzo : il prezzo della Nuova GLB parte da € 35.390 e varia in funzione dei 5 allestimenti: executive, business, sport, sport plus e premium.Scopri Nuova GLB e tutta la gamma Mercedes-Benz presso gli showroom Mercedes-Benz Carraro nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.