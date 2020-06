Nuova Mercedes GLA: libera la tua voglia di SUV. Scoprilo da Carraro

Nuova Mercedes GLA è il nuovo SUV urbano dal caratterre off-road, adatto ad ogni sfida. Nuova GLA cambia grazie ad un design rinnovato e moderno, tanta tecnologia e tanta sicurezza. La prima cosa che salta subito all'occhio sono le nuove proporzioni. Ora misura 441 cm in lunghezza, 183 cm in larghezza e 161 cm in altezza. Il frontale è stato completamente rivisto con una nuova mascherina e un nuovo disegno dei fari, così come il posteriore. Anche la posizione di guida è stata rivista ed alzata per permettere di dominare la strada e avere una visibilità ottimale in ogni direzione La tecnologia a bordo non manca, la plancia è caratterizzata da 2 display widescreen controllabili dal sistema MBUX tramite 4 opzioni: touchpad integrato nel tunnel centrale, 2 piccoli touchpad sul volante, il touchscreen dello schermo principale ed infine i comandi vocali naturali azionalibi dicendo "Hey Mercedes". Anche le dotazioni di sicurezza risultano essere ai vertici della categoria con sistemi di frenata autonoma, Blind Spot Assist attivo, Attention Assist e riconoscimento dei segnali stradali. GLB dispone inoltre del Pre Safe Plus per garantire la massima sicurezza degli occupanti in caso di impatto. Mercedes GLA prezzo: il prezzo della Nuova GLA parte da € 35.500 e varia in funzione dei 5 allestimenti: executive, business, sport, sport plus e premium. Scopri tutta la gamma compatta Mercedes-Benz Mercedes Classe A: vettura compatta sportiva dal design accattivante. Mercedes Classe A Berlina: simile a Classe A ma con la coda. Diventa, in questa versione, una tradizionale berlina a tre volumi. Mercedes Classe B: la sport-Tourer per eccellenza perfetta per chi ha famiglia. Mercedes GLB: SUV compatto pensato per la famiglia e per il tempo libero Mercedes CLA Coupé: per chi cerca il fascino di una Coupé Mercedes CLA Shooting Brake: per chi cerca il fascino di una Coupé ma ha bisogno dello spazio di una Station Wagon Scopri tutto il resto della gamma Mercedes presso gli showroom Mercedes Carraro nelle province di Treviso, Venezia e Belluno. Mercedes usate offerte Sei alla ricerca di Mercedes usate? Scopri tutte le auto disponibili presso la nostra Concessionaria Ufficiale. Cerchi usati di altri brand? Scopri tutte le auto usate disponibili in pronta consegna e scopri le nostre relative alle audi usate e alle bmw usate.a cura di Piemme S.p.A.