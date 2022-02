Nuova Mercedes EQB: il suv elettrico fino a 7 posti

è arrivata da Carraro Concessionaria nuova Mercedes EQB, la nuova generazione di SUV di taglia media completamente elettrica.

La famiglia delle ibride Mercedes oggi conta più di 20 modelli mentre i modelli totalmente elettrici sono già 5: EQA, EQB, EQC, EQE (inizio produzione nei primi mesi del 2022) ed EQS.

EQB riprende le linee, le forme e le dimensioni di Mercedes GLB e le unisce al design futuristiche di tipiche del Brand EQ. Nuova EQB offre spazio per un’ampia varietà di esigenze di trasporto, indifferentemente che si tratti di una piccola o di una grande famiglia. Mercedes EQB può ospitare, aggiungendo una terza fila di sedili opzionali, fino a 7 persone. Questa caratteristica conferisce ad EQB una posizione dominante, soprattutto, tra le auto elettriche. I due sedili della terza fila possono essere utilizzati da persone alte fino a 1,65m di altezza e possono essere montati anche seggiolini per bambini. Nuova EQB può essere descritto con la frase: “compatto all’esterno, spazioso all’interno”. Con una lunghezza di 4,68 metri, una larghezza di 1,83 metri ed un’altezza di 1,67 metri offre abbondante spazio all’interno oltre ad un’importante capacità di carico. EQB interpreta il design Mercedes-EQ Progressive Luxury in un modo distintivo. Presenta infatti la tipica griglia frontale Black Panel con la grande Stella centrale incastonata, distintiva dei modelli EQ.

EQB dispone del nuovo sistema multimediale MBUX composto da due schermi da 10,25” ciascuno, dotati di intelligenza artificiale in grado di imparare il nostro modo di parlare, così da offrirci enorme comfort ma soprattutto tanta sicurezza. La potente ed efficiente trazione elettrica, il recupero intelligente e la navigazione predittiva con Electric Intelligence sono solo alcune delle caratteristiche che lo collegano all'EQB.

EQB è al momento disponibile in due versioni, entrambe con trazione integrale: EQB 300 4Matic capace di erogare una potenza di 228 cavalli e EQB 350 4Matic sviluppa ben 292 cavalli.

EQB è alimentata da una batteria da ben 66,5 kw che permette a EQB di godere di un’autonomia di oltre 420km e di ricaricarsi con corrente alternata in circa 6 ore ed in corrente continua in un tempo di 40 minuti.

Tanta innovazione, tanto spazio e soprattutto, piacere di guida.

Non vi resta che scoprirla presso tutti gli show-room Mercedes Carraro.

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DI CARRARO SPA