Nuova gamma Plug-in Hybrid EQ-Power

Da Carraro Concessionaria scopri tutti i vantaggi dell’ibrido Mercedes-Benz

La gamma di auto ibride Mercedes-Benz si compone di vetture che uniscono le migliori caratteristiche del motore endotermico a quelle della propulsione elettrica.

Tra i vantaggi delle vetture Mercedes ibride:

• Efficienza, consumi ridotti e minimi costi di gestione

• Agevolazioni per le auto ibride

• Dinamica di marcia confortevole e autonomie elevate

Tutti i modelli ibridi Plug-In di Mercedes attualmente disponibili li trovi da Carraro Concessionaria.

• Mercedes Classe A ibrida (anche sedan/berlina): Classe A 250 e vanta una potenza complessiva di 218 cavalli e un'autonomia completamente elettrica di circa 70 km.

• Mercedes Classe B: Classe B 250 e è una vettura adatta alla famiglia. La potenza complessiva è di 218 CV e l'autonomia elettrica di circa 70 chilometri.

• Mercedes CLA ibrida, coupè o shooting brake, vanta una potenza complessiva di 218 cavalli e un'autonomia completamente elettrica di circa 70 km.

• Mercedes GLA ibrida: la vettura del momento, disponibile anche in versione ibrida. GLA 250 e avrà una potenza complessiva di 218 CV e un'autonomia di circa 70 chilometri.

• Mercedes Classe C (Berlina e SW): Classe C Berlina ibrida e Classe C SW ibrida sono disponibili con motori a benzina e diesel. La potenza complessiva di Classe C 300 de è pari a 306 CV mentre quelli di Classe C 300 e è pari a 320 CV.

• Mercedes GLC (SUV e Coupé): disponibili in versione ibrida diesel e benzina, la GLC 300 e 4Matic e la GLC 300 de 4Matic hanno una potenza complessiva di 306 CV e di 320 CV con circa 50 chilometri di autonomia elettrica.

• Mercedes Classe E (Berlina e SW): Classe E ibrida plug-in si rivolge a chi ama fare lunghi viaggi senza rinunciare al comfort. La potenza complessiva di Classe E 300 de è pari a 306 CV mentre quelli di Classe E 300 e è di 320 CV. Entrambi i modelli sono disponibili anche in versione 4Matic.

• Mercedes GLE (SUV e Coupé): la GLE 350 de 4Matic (330 CV di potenza complessiva) si distingue per un'autonomia elettrica superiore a 100 chilometri.

• Mercedes Classe S : la Classe S 560 e ha una potenza complessiva pari a 476 CV con un autonomia completamente elettrica di circa 50 chilometri.

Scopri tutto il resto della gamma Mercedes presso gli showroom Mercedes Carraro nelle province di Treviso, Venezia e Belluno.

Mercedes usate offerte

Sei alla ricerca di Mercedes usate? Scopri tutte le auto disponibili presso la nostra Concessionaria Ufficiale.

Cerchi usati di altri brand? Scopri tutte le auto usate disponibili in pronta consegna e scopri le nostre relative alle audi usate e alle bmw usate.

a cura di Piemme S.p.A.

Ultimo aggiornamento: 16:01