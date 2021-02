Non solo nuovo ma anche usato: scopri tutte le soluzioni di acquisto e vendita pensate per te

Vieni a scoprire l'offerta più adatta a te. Sapremo consigliarti nell'acquisto e nella vendita della tua auto usata.

Il momento di acquisto di un'auto usata porta con sè sempre qualche dubbio, soprattutto in relazione allo stato funzionale del veicolo stesso. La Carraro Concessionaria offre diverse opzioni di vendita e acquisto usato, vediamole brevemente.

Con la soluzione di Carraro Concessionaria, Mercedes Certified garantiamo di poterti offrire un servizio personalizzato e completo in grado di assicurarti il meglio in termini di efficienza, sicurezza e qualità . Potrai scegliere tra diversi modelli dei marchi Mercedes-Benz e smart, guidati dalla consulenza dei nostri esperti.

In particolare, le vetture Mercedes Certified sono coperte da garanzia, per una durata che varia da 12 a 48 mesi in base alle sue caratteristiche. Inoltre, ti verranno forniti servizi di assistenza stradale, manutenzione, tagliandi post consegna e molto altro ancora.

La seconda opzione è caratterizzata dalle vetture Mercedes Jahreswagen. Le auto Jahreswagen sono vetture usate dai dipendenti di Mercedes-Benz in Germania per non più di 12 mesi e sono caratterizzate da un chilometraggio molto basso e da prezzi competitivi.

Attraverso il programma Jahreswagen siamo in grado di rispondere a qualsiasi richiesta e di offrire l’intera gamma di autovetture della Stella.

L'altra grande alternativa firmata Carraro Concessionaria, in termini di vendita di auto usate è la nostra sezione Carraro-Cars&Truck. Un intero parco auto situato principalmente a Nervesa della Battaglia dedicato all'usato d'occasione di diversi marchi tra i quali usato audi, e usato bmw.

E se invece di acquistare un'auto ti interessa vendere un usato? Nessun problema, la ritiriamo noi! Sempre da Cars&Truck è infatti possibile chiedere una valutazione di ogni tipo di auto, indistintamente dalla marca, compilare i documenti di vendita senza nessuna commissione o costo, e venire pagati con bonifico bancario. Cosa aspetti?

Ultimo aggiornamento: 11:38