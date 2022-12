Non solo le Stelle brillano da Carraro Concessionaria

Un 2022 caratterizzato da tante novità automobilistiche per la Carraro Concessionaria.

Tante le attese per i nuovi modelli del 2022: il facelift di Mercedes Classe A e Mercedes Classe B, il SUV Mercedes GLC, il primo suv smart #1 full-electric, il SUV 100% elettrico Subaru Solterra e lo small van premium Mercedes Classe T.

I due modelli “entry-level” di Mercedes erano in assoluto tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative.

Sia Classe A che Classe B sono state ritoccate esteticamente con qualche dettaglio accattivante alla carrozzeria, aggiornate con un MBUX di ultima generazione (ancora più rapido ed intelligente).

Il SUV Mercedes GLC, il SUV più venduto della Stella di Stoccarda, ha conquistato il mercato.

Linee sportive, morbide e decise, unite ad interni lussuosi e ad un infotainment avanguardistico hanno creato una vettura perfetta per ogni esigenza.

Non solo Mercedes, grandissima novità anche per smart, che da piccola due posti diventa un SUV 5 posti. Il SUV smart #1 è pronto a riscrivere i trend del mercato, con una linea completamente nuova e degli interni premium è pronta a farsi spazio tra le auto storiche del segmento.

Non poteva mancare la prima auto elettrica di Subaru: Subaru Solterra.

Un suv 100% elettrico che mantiene le tradizioni della casa nipponica: sportività, tecnologia e sicurezza sono le colonne portanti di questo innovativo modello.

Per le famiglie o per chi predilige la comodità e lo spazio, è stata presentata Mercedes Classe T, lo small VAN premium. Porte scorrevoli per un’entrata facilitata, comfort di guida Mercedes e linee accattivanti sono i punti di forza del mezzo.

Il 2022 è stato l’anno della “Rinascita della Stella”, con il ritorno della famosissima e apprezzatissima Mercedes-AMG SL Roadster. Fascino intramontabile con una potenza strabiliante.

Il 2023 sarà l’anno di uscita di nuovi modelli e facelift, come Mercedes GLC coupè, Mercedes GLA, Mercedes EQS SUV, Mercedes GLE, Mercedes-AMG C 63 e Mercedes EQE SUV.

