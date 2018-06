Mutui agevolati Plafond Casa: chi ha diritto e come richiederli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se per comprare una abitazione si deve ricorrere a un mutuo è consigliabile, come prima cosa, confrontare sempre i preventivi di più banche per valutare le offerte più convenienti. E lo si può fare in pochi minuti grazie ai siti di comparazione presenti sul web, tra i quali Facile.it. Sullo stesso portale si possono anche consultare articoli e guide per verificare, ad esempio, se si ha diritto ad accedere a speciali finanziamenti come i mutui prima casa giovani , ossi quelli destinatiSono i cosiddetti mutui agevolati, generalmente riservati alle fasce più deboli o a particolari gruppi di persone, come i lavoratori atipici o con contratto a tempo determinato, promossi a volte da soggetti istituzionali oppure frutto di specifiche convenzioni stipulate con le banche, con l’obiettivo di applicare le migliori condizioni agli aventi diritto.Tra le opportunità da valutare c’è il Plafond Casa, uno strumento introdotto nel 2013 per volere della Cassa depositi e prestiti (Cdp) che, per questo motivo, ha sottoscritto uno specifico accordo con l’Associazione bancaria italiana (Abi). L’obiettivo dell’iniziativa, a sostegno del mercato immobiliare residenziale, è di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie che hanno bisogno di un finanziamento garantito da ipoteca per acquistare o ristrutturare un immobile a destinazione residenziale: sia che si tratti di prime case sia che di seconde, ricordando però che la priorità spetta sempre alle abitazioni principali.Dopo l’incremento varato nel 2016, Plafond Casa può contare oggi su una dotazione di cinque miliardi di euro a fronte dei due miliardi stanziati inizialmente. La cifra è stata messa a disposizione delle banche dalla Cassa depositi e prestiti per l’erogazione, attraverso il canale bancario, di mutui a tassi agevolati, sino a esaurimento delle risorse.Gli istituti di credito che aderiscono al progetto (attualmente sono più di 70 ma in continuo aggiornamento) hanno l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente tale iniziativa presso le proprie filiali, attraverso mezzi cartacei e/o via internet tramite specifici spazi informativi, in modo da evidenziare con chiarezza le differenze che intercorrono tra i mutui Plafond Casa e gli altri prodotti proposti dalla banca stessa.Hanno diritto ad accedere al Plafond Casa tutte le persone fisiche ma, nella concessione dei prestiti, la precedenza viene data alle giovani coppie, alle famiglie numerose e a quelle che nel loro nucleo hanno un disabile o usufruiscono della Legge 104 E’ possibile richiedere il mutuo Plafond Casa sia per l’acquisto di un immobile, preferibilmente appartenente alle classi energetiche A, B o C, sia per effettuare interventi di ristrutturazione o che hanno l’obiettivo di accrescere l’efficienza energetica dell’abitazione, sia per l’acquisto e la contestuale ristrutturazione dello stesso immobile.Va ricordato inoltre che il ricorso al mutuo Plafond Casa per eventuali opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica non impedisce ai mutuatari di beneficiare degli sgravi fiscali previsti per questa tipologia di interventi.L’importo che può essere concesso varia a seconda della finalità del mutuo e può arrivare sino a 250mila euro per l’acquisto, sino a 100mila euro per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica e sino a 350mila per l’acquisto più la ristrutturazione.Per quanto riguarda la tipologia dei tassi applicati, si può scegliere tra il fisso e il variabile, mentre la durata del rimborso può essere al massimo di 10 anni se il mutuo è stato richiesto per ristrutturare e accrescere l’efficienza energetica dell’immobile, e di 20 e 30 anni per l’acquisto della casa con o senza lavori di ristrutturazione.Per richiedere il mutuo Plafond Casa bisogna rivolgersi agli sportelli delle banche aderenti, presentando l’apposito Modello di richiesta ‘Finanziamento Beneficiario’ reperibile su diversi siti internet, a partire da quelli della Cassa depositi e prestiti e dell’Associazione bancaria italiana. Così come, sempre sugli stessi siti, sono disponibili l’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa e tutte le altre informazioni relative alla convenzione e alle procedure che le banche devono rispettare prima di arrivare alla stipula del contratto di mutuo.Gli istituti di credito ai quali ci si rivolge, dal canto loro, prima di concedere il prestito, possono richiedere ai futuri mutuatari informazioni suppletive al fine di valutarne la solvibilità. Come dire che, alla fine, l’ultima parola spetta sempre alla banca.