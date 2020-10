Nuovo stile per Mercedes Vito: linee accattivanti e motore green

I veicoli commerciali Mercedes sono da sempre sinonimo di qualità, efficienza ed avanguardia. Carraro Concessionaria è il dealer ufficiale per le province di Treviso, Venezia e Belluno e la regione Friuli Venezia Giulia. La gamma veicoli commerciali Mercedes soddisfa le sempre più esigenti richieste di ogni business, dal più piccolo al più grande.

Mercedes Vito si rinnova

Il veicolo commerciale di media grandezza della Stella di Stoccarda si aggiorna in tutti i suoi aspetti, dalle linee estetiche accattivanti, ai motori Euro 6 di ultima generazione fino ad arrivare alle versione full electric. Scopriamo insieme alcune delle più attese novità di Mercedes Vito Facelift nelle versioni Vito Furgone, Vito Touret, Vito Mixto e la versione full Electric eVito

Nuovo Mercedes Vito furgone

Il professionista del trasporto merci

Una delle novità piu attese è senza dubbio la possibilità di avere il Vito furgone con il cambio automatico 9G-Tronic, che sostituisce il 7G-Tronic. Vito furgone è disponibile in 9 varianti:

Vito 110 CDI FWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 114 CDI FWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 114 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 114 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 116 CDI RWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 116 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 116 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 119 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 119 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

Tutte le motorizzazioni di Vito furgone montano motori con classe di emissione Euro 6d-Temp di ultima generazione

Il prezzo di entrata di Nuovo Mercedes Vito è di 18.990€ (iva ipt mss escluse)

Nuovo Mercedes Vito tourer

Lo specialista del trasporto persone

Una grande novità è senza dubbio di poter ordinare Vito Tourer in versione autovettura e non autocarro, solo nella versione Vito 124 CDI

Disponibile in 3 allestimenti BASE, PRO e SELECT, Vito Tourer si adatta alle esigenza del business. Il cambio automatico 9G-TRONIC è disponibile senza limitazione per tutti i modelli a trazione posteriore

Nuovo Mercedes eVito tourer

Stesso Vito con motore full electric

Continua l'elettrificazione dei veicoli commerciali Mercedes, dopo Mercedes eVito furgone arriva anche eVito Tourer, con un'autonomia migliorata fino a 421 km ed un tempo di ricarica dal 10 all'80% di appena 45minuti

Nuovo Mercedes Vito Mixto

Trasporto merci e persone

Mercedes Vito Mixto è il giusto compromesso per soddisfare al meglio sia le esigenze di trasporto merci che quello di persone. Mixto immatricolato come veicolo commerciale è disponibile in 9 versione, tutte con classe di emissione Euro 6d-TEMP

Vito 110 CDI FWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 114 CDI FWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 114 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 114 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 116 CDI RWD con cambio manuale a 6 velocità

con cambio manuale a 6 velocità Vito 116 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 116 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 119 CDI RWD con cambio 9G-TRONIC

con cambio 9G-TRONIC Vito 119 CDI 4X4 con cambio 9G-TRONIC

Da Carraro Concessionaria hai la possibilità di trovare il mezzo che cercavi in pronta consegna. Fatti consigliare dai consulenti, ti aiuteranno a trovare la soluzione su misura per il tuo business. Controlla la disponibilità dei Mercedes Vito dal sito e richiedi un test drive.

Scopri tutti i veicoli commerciali usati in pronta consegna. Richiedi un preventivo senza impegno da Carraro Concessionaria

