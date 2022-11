Mercato immobiliare in Italia: trend, nuove esigenze e disponibilità di spesa

Qual è il rapporto tra i nostri connazionali e il modo di vivere la casa? Recenti analisi sull’argomento hanno permesso di comprendere che nel corso del tempo il trend del settore immobiliare ha subito dei cambiamenti notevoli. Nello specifico è cambiato il modo di rapportarsi degli italiani con gli immobili, anche per ciò che riguarda la scelta di una nuova casa in cui vivere. Gli ultimi dati mostrano, ad esempio, che i nostri connazionali preferiscono, nella maggior parte dei casi, fare riferimento ad una casa di proprietà invece che ad un immobile in affitto. Ma vediamo precisamente quali sono le ultime tendenze nel settore immobiliare del nostro Paese.



I trend dell’immobiliare in Italia

La situazione in Italia, per quanto riguarda i trend del mercato immobiliare, è abbastanza variegata. Molti italiani progettano di andare a vivere in un altro immobile tra non molto tempo. Inoltre, come abbiamo già sottolineato, sono davvero in tanti a preferire una casa di proprietà.



In particolare quest’ultimo aspetto si registra nelle località del Centro e del Nord del nostro Paese, con la prima posizione occupata da questo punto di vista dalla città di Milano. Per saperne di più sull’andamento del mercato degli immobili nel nostro Paese e per avere a disposizione tante possibilità di scelta, cerca casa su Immobili Ovunque . Questo portale è uno strumento davvero utile per coloro che hanno la necessità di acquistare un appartamento, una villa o un attico in Italia.



Si tratta, infatti, di un portale di annunci immobiliari che opera a partire dal 2018 e che si rivolge non solo a chi vuole avvicinarsi alla compravendita di una casa, ma anche a coloro che hanno la necessità di prendere in affitto un immobile. Sul sito si possono trovare tanti annunci provenienti esclusivamente da agenzie immobiliari selezionate, che rappresentano i veri esperti del settore.



Le tendenze immobiliari nel nostro Paese mostrano un quadro molto chiaro. Rispetto agli anni precedenti, caratterizzati da un periodo di tempo maggiore trascorso dentro casa, adesso le abitazioni rappresentano un luogo in cui trascorrere del tempo dedicandosi a se stessi.



Molti preferiscono passare del tempo insieme ai familiari, ma anche da soli, dedicandosi agli hobby personali che riescono a fornire una certa soddisfazione.



L’offerta nel mercato immobiliare

Ma quali sono le caratteristiche dell’offerta in tema immobiliare? E a quanto ammonta la disponibilità della spesa dei nostri connazionali? Le ultime analisi mostrano che nelle città con dimensioni più grandi si verifica una concentrazione più elevata per quanto riguarda la fascia più bassa della spesa, che arriva fino ad una somma di 119.000 euro.



Si tratta di una percentuale che, rispetto al totale preso in considerazione, si attesta su un valore del 25,2%. È interessante, però, notare anche che, nelle due fasce più alte che seguono, si è in presenza di percentuali che non si discostano di molto da questi valori. Questo indica che si verifica una distribuzione simile tra le varie fasce, almeno per quanto riguarda le prime tre.



Gli immobili a Roma e a Milano

La situazione è effettivamente molto variegata, perché delle differenze si possono notare, ad esempio, per quanto riguarda le grandi città del nostro Paese. Ad esempio a Roma e a Milano si può riscontrare una concentrazione più elevata di immobili che si collocano nella fascia più alta.



Non si può, però, sottovalutare il fatto che anche in queste città si possono trovare edifici disponibili a prezzi più bassi. Le case in vendita a Milano a prezzo ridotto esistono e lo stesso si può dire per la capitale del nostro Paese.



Proprio a Roma e nel capoluogo lombardo si verifica una più alta concentrazione nel segmento che va da 250.000 a 349.999 euro. A Milano si possono trovare anche immobili con 4.160 euro al metro quadro, per ciò che concerne gli edifici usati. A Roma in media si possono trovare, sempre per l’usato, immobili a 2.910 euro al metro quadro.