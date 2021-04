La Nineties nostalgia nel mondo della moda: il ritorno dello stile anni ‘90

Certi trend sono immortali, segnano epoche ed influenzano intere generazioni. La moda anni ’90 può essere certamente considerata la regina di queste tendenze intramontabili e oggi, a quasi 30 anni di distanza, i Nineties stanno riacquistando il loro splendore, imponendo di nuovo il loro stile senza tempo nella moda e nella musica.

Una moda che è insieme cultura e nostalgia

Il ritorno dei ’90 è un tuffo nel passato che affascina specialmente chi non ha vissuto in prima persona questo fenomeno culturale e lo rivive attraverso le sue testimonianze.

Le sitcom storiche e gli show televisivi come Beverly Hills 90210, Baywatch, Willie il principe di Bel-Air e soprattutto a Friends, ci regalano delle autentiche ‘90s vibes con i loro outfit iconici, e ci riportano in un tempo in cui i social ancora non esistevano e le tendenze nascevano e si moltiplicavano al ritmo della musica.

Non a caso la riscoperta dei gloriosi anni ’90 ha origine in gran parte dal panorama musicale, che fra assoli rock, metal, grunge e ancora musica elettronica, tecno e dance music, ha regalato al mondo intero delle vere e proprie leggende di questo settore; basti citare i Pearl Jam, i Nirvana, Michael Jackson, Madonna, le Spice Girls o i Daft Punk.

Gli anni ’90 detengono un fascino storico che nasce dalla cultura popolare, dall’arte e dalla musica, e che oggi possiamo rivivere attraverso queste eccezionali espressioni artistiche; che si riflettono e trovano ampio respiro anche nel mondo della moda.

Tutti i trend del momento ispirati agli anni ‘90

I Nineties sono passati alla storia per la bellezza e la spensieratezza dello stile incarnato dai VIP e dalle star dell’epoca, con un tocco street che oggi in tanti rimpiangono e con colori fluo da disco festival.

L’ispirazione dei ‘90s si manifesta nel look total denim e nel marsupio, nelle salopette alla Rachel Green e nelle tute stile sporty, accompagnate delle scarpe da tennis o dalle indimenticabili platform, lanciate proprio dalle Spice Girls. Oggi tornano di moda anche i modelli di scarpe da donna a punta squadrata e le sneakers in stile Buffalo o Chunky, facilmente reperibili negli store online più famosi.

Non basterebbe un romanzo per elencare tutte le tendenze che riaffiorano da quegli anni, con una forza per certi versi inaspettata. Nel mondo degli accessori il ritorno a questo stile è segnato dal mitico cerchietto per capelli, ma anche dalle mollette e dalle forcine, forse uno dei principali simboli della spensieratezza di quel periodo, non a caso sono state rielette da molteplici stilisti per le loro collezioni.

Inoltre, non si può non notare una inspirata tendenza anni ’90 nelle acconciature del momento, come il pixie cut ed il taglio con scanalatura, insieme alla tradizionale frangia, che in quegli anni dominava la moda giovanile. Anche le mèches e i contrasti cromatici e i colori accesi sono eredità dei Novanta, così come la coda alta e gli space buns.

In conclusione, i Nineties sono gli anni che ci hanno fatto sognare con la loro moda colorata e leggera, la musica disco e i cult del cinema, e che non smetteranno mai di ispirare ed affascinare le future generazioni con il loro inconfondibile stile senza tempo.