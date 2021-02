​L'Officina Mercedes Carraro: professionalità ed efficienza

Supportiamo il nostro cliente dalle prime fasi della vendita fino all'esperienza del post-vendita

Le nostre officine Mercedes e officine Van Mercedes si trovano nelle province di Treviso, Venezia, Belluno e Udine. Le nostre principali attività comprendono servizi quali: tagliandi, manutenzione ordinaria e straordinaria, vendita di ricambi ed accessori originali e servizi di carrozzeria.

Grazie alla professionalità del nostro personale sapremo offrirti dei pacchetti personalizzati dedicati ai tagliandi e alla manutenzione pensati appositamente per voi. Vendiamo insieme alcuni dei vantaggi del mondo officina Mercedes Carraro.

Tagliando Mercedes-Benz e manutenzione programmata

Il tagliando Mercedes va effettuato con scadenza annuale. Noi della Carraro Concessionaria siamo in grado di offrirti tecnici e strutture certificate per garantirti tutte le cure e l'assistenza necessaria per la tua Mercedes.

Unitamente ai tagliandi Ufficiali Mercedes potrai aver incluso Mobilo, l'assistenza stradale gratuita che si attiverà in caso di guasti al veicolo o in caso di incidente.

Inoltre, è possibile attivare speciali pacchetti personalizzati che offrono una soluzione in grado di aiutarti a pianificare i costi di manutenzione della tua vettura facendoti risparmiare tempo e denaro. Scopri i pacchetti tagliandi pensati appositamente per la tua Mercedes-Benz.

La scelta giusta per i tuoi Pneumatici Mercedes-Benz Original

Gli pneumatici sono una parte importantissima per quanto riguarda le funzionalità del veicolo.

Gli pneumatici Mercedes sono sviluppati in stretta collaborazione con le più importanti aziende produttrici mondiali e devono superare oltre 50 test per garantire la massima efficienza e sicurezza.

Oltre agli pneumatici Mercedes-Benz Original ci sono gli pneumatici run-flat con il marchio Mercedes-Benz Original Extended che permettono di percorrere fino a 80 chilometri in caso di foratura o perdita di pressione improvvisa con una velocità massima di 80km/h.

E' fondamentale inoltre rispettare la stagionalità degli pneumatici per non incorrere in sanzioni. Per questo è bene affidarsi a consulenti esperti che sappiano consigliare l'alternativa più vantaggiosa per ogni tipo di veicolo ed esigenza. Scopri gli pneumatici invernali Mercedes.

I nostri servizi di carrozzeria Mercedes

Per ogni spiacevole inconveniente a cui si può andare incontro viaggiando a bordo della propria auto, il nostro servizio di carrozzeria Mercedes ha la soluzione.

I nostri tecnici specializzati sono preparati nell'eseguire riparazioni in caso di danni alla carrozzeria come: danni da grandine, rimozione di graffi, lucidatura.

Inoltre, si occupano di sostituzione di pezzi di ricambio e della gestione di tutti gli ulteriori danni provocati dal sinistro o logorati dal tempo.

Accessori originali

Disponiamo di una vasta scelta di accessori pensati per te e la tua auto.

Abbiamo selezionato una serie di accessori Mercedes Originali come tappetini, barre portatutto, porta sci e porta snowboard, portabiciclette, box per il tetto. Visita il nostro sito e scopri l'intera collezione.

