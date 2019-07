​L’apparecchio che ti salva la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ appena nata in USA ed è già un successo assoluto. La rivoluzionaria tecnologia acustica che aiuta le persone a sentire bene e vivere meglio, è dotata di sensori integrati - gestiti dall’intelligenza artificiale - con un sistema di allarme che permette di fare una chiamata d’emergenza. Sempre più, oggi, le persone vivono sole e hanno bisogno di sentirsi sicure dentro casa, soprattutto in caso di necessità.Con il nuovo dispositivo, un malore o un urto violento non fanno più paura. Grazie alla moderna tecnologia, anche una protesi acustica è in grado di offrire una sicurezza in più. Nel caso in cui rilevi un movimento troppo brusco della persona, infatti, il dispositivo invia un allarme al telefono facendo partire una chiamata d’emergenza direttamente al 112, il numero unico di emergenza e urgenza, oppure a un numero selezionato e memorizzato come quello di un familiare, un parente o un amico.La grande novità di questo apparecchio è proprio l’utilizzo di una nuova tecnologia sicura che aiuta a sentire meglio e sentirsi “meno soli” anche nei momenti di bisogno. Uno strumento molto utile anche in questa stagione con le ondate di calore intense che possono provocare uno svenimento. Cosa fare in quel caso? Ci pensa l’apparecchio acustico che fa tutto da solo, registra che qualcosa non va e fa scattare la telefonata d’emergenza.Inoltre è in grado di fornire la geolocalizzazione, ovvero far sapere a chi riceve la chiamata dove si trova esattamente la persona che ha bisogno d’aiuto. Tanta serenità in poco più di un centimetro cubo. Questo è l’apparecchio più piccolo al mondo, quasi invisibile ma estremamente efficiente che offre il piacere di sentire bene e dà sicurezza facendo vivere sereni. Oggi la ricerca fa passi da gigante e anche gli ausili acustici si sono evoluti, non servono solo a risolvere i problemi dell’udito, ma migliorano la vita, assicura tranquillità e non solo a chi lo indossa, ma anche ai familiari. La nuova tecnologia acustica la trovi in esclusiva dal centro acustico Maico, in Piazza XX Settembre a Udine Per scoprire tutte le funzioni di questo dispositivo dalle caratteristiche uniche, chiama lo 0432 225463: i nostri esperti sono a tua disposizione per darti tutte le informazioni.