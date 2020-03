Italdecor: il video emoziona e la speranza diventa virale

ITALDECOR è un’azienda italiana, leader nella produzione di ante per mobili e pannelli laccati, che della qualità, dello stile e del design fa i propri tratti caratterizzanti. La scelta imprenditoriale di utilizzare le migliori tecnologie a supporto della produzione e della creatività si traduce nella capacità di partire da un'idea, da un'intuizione e di svilupparne il prototipo in tempi brevissimi.L'immagine è quella di un unico corpo in movimento, non materia già formata e seriale, ma energia che si materializza, traduzione dello stimolo della mente in danza ritmica che attraversa gli spazi produttivi.Lo spostamento di questa energia rappresenta lo sviluppo dell’esigenza del cliente fino al prodotto finale. Il giusto equilibrio tra tecnologie, risorse umane, spazio e tempo.E’ proprio dal concetto di istinto performante che è stata scritta la sceneggiatura dello spot di ITALDECOR, realizzato all'interno dei reparti produttivi dell'azienda, tra l'interesse e la curiosità dei dipendenti, che ne hanno vissuto, step by step, la realizzazione.Lo spot è stato girato quando si era ancora agli inizi del fenomeno Corona Virus, prima di tutti i provvedimenti emergenziali che hanno inciso sulla vita quotidiana delle aziende. Negli stabilimenti ITALDECOR tutto il personale era già munito di mascherine FFP2 sostituite regolarmente come stabilito dalla scheda tecnica; reparti produttivi, spogliatoi e servizi igienici già soggetti a procedimento di sanificazione continua durante gli orari di lavoro e anche dopo la fine dei normali turni di attività.Ne è uscito non solo uno spot, ma in qualche modo anche l'anima dell'azienda ITALDECOR in un forte e convinto messaggio di speranza per tutto il territorio.Con oltre 30.000 visualizzazioni in pochi giorni, lo spot “I KNOW WE ARE GONNA BE ALRIGHT” è visibile a questo link: https://www.facebook.com/italdecordesign/videos/222553555525077/ Questo video è dedicato a tutta la rete ITALDECOR : collaboratori, fornitori, dipendenti e famiglie che stanno attraversando questo delicatissimo momento.Non sarà mai tardi per cercare un nuovo mondo migliore se nell'impegno poniamo coraggio e speranza.Eccellenza del prodotto, ottimizzazione dei tempi e dei costi, rapida elaborazione delle informazioni tecniche sono i punti di forza di questa realtà, che grazie a questo approccio ha saputo distinguersi in tutto il mondo.Da oltre 30 anni ITALDECOR è orgogliosa di seguire e consigliare nei loro progetti i principali costruttori di mobili, seguendo l’istinto italiano che da sempre li contraddistingue, unito ad un grande lavoro di squadra.In questi anni ITALDECOR ha investito molto nelle ricerche di mercato e nell'individuazione dei mercati emergenti, specializzandosi nella fornitura dei contractors e distinguendosi nella specialità del made to measure.Il prossimo obiettivo dell’azienda fondata da Loris Emanuelli e Daniel Vendrame a Pramaggiore (Venezia) è quello di diventare i pionieri della rivoluzione green del territorio, trasformando tutti gli stabilimenti di ITALDECOR in ambienti totalmente ecosostenibili a impatto zero.Ci credevamo e continuiamo, con forza e ottimismo, a crederci.Italdecor, High Performance Intinct