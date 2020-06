Il tuo business riparte con i veicoli commerciali Mercedes

Da Carraro i veicoli commerciali Mercedes con leasing agevolati e piani noleggio lungo termine vantaggiosi per una ripartenza esplosiva



I veicoli commerciali Mercedes sono da sempre sinonimo di qualità, efficienza ed avanguardia. Carraro Concessionaria è il dealer ufficiale per le province di Treviso, Venezia e Belluno e la regione Friuli Venezia Giulia. La gamma veicoli commerciali Mercedes soddisfa le sempre più esigenti richieste di ogni business, dal più piccolo al più grande.



Mercedes Citan Mercedes Citan è un mezzo pensato per piccole attività: dalle dimensioni compatte e dall’elevata agilità nel traffico urbano. Citan è disponibile in tre versioni: • Citan Furgone: pensato per i lavori che hanno la necessità di un ampio vano di carico. • Citan Tourer: ideale per servizi navetta con pochi passeggeri (7 posti) • Citan Mixto: Citan Mixto, il veicolo “via di mezzo” tra le due versioni precedenti, offre infatti 5 posti a sedere e una capacità di carico di 3,7 metri. Mercedes Citan parte da un prezzo di listino di 17.801€ (iva ipt mss esclusa). Scopri da Carraro le promozioni e le formule di Noleggio a lungo termine di Mercedes Citan.



Mercedes Vito Mercedes Vito è un veicolo in grado di fare la differenza. Garantisce la massima efficienza d’uso, portando su strada un comfort ed una versatilità senza pari. Vito è disponibile in 4 versioni: • Vito Furgone: agile e spazioso, con lunghezza di carico che può arrivare fino a 3.061mm e con un volume max di carico di 6.6m3 • Vito Tourer: le misure non dicono tutto, soprattutto se oltre alla merce trasporti anche passeggeri. Può ospitare fino a 6 persone avendo comunque un’ottima capacità di carico merci. • Vito Mixto: è uno specialista nel trasporto di persone. Mezzo infaticabile nei servizi taxi o navetta hotel. 9 posti disponibili. • eVito: Totalmente elettrico, con un’autonomia di 150km e con la ricarica veloce da 0% a 100% in appena 6 ore. Disponibile nelle version Mercedes Vito parte da un prezzo di listino di 22.430€ (iva ipt mss esclusa). Scopri da Carraro le promozioni e le formule di Noleggio a lungo termine di Mercedes Vito.







Mercedes Sprinter Mercedes Sprinter è il partner su cui fare affidamento, non conosce rivali. Le configurazioni possibili raggiungono una massa a terra massima di 5.500kg e può trasportare carichi fino a 3.500kg. Mercedes Sprinter, come Mercedes Vito, è disponibile in 4 versioni: • Sprinter Furgone: con un’altezza massima di 2243 e un vano di carico fino a 4707 Sprinter furgone eccelle nella gamma • Sprinter Telaio: centinaia le possibilità di configurazione di Sprinter telaio, con la possibilità di avere il mezzo anche con cabina doppia • Sprinter Tourer: campione di spazio, arriva fino a 9 posti e ha disponibili oltre 600 equipaggiamenti, incluse le soluzioni per le flotte. • eSprinter: 150km di autonomia. La capacità di carico è rimasta invariata anche con la trazione elettrica. Mercedes Sprinter parte da un prezzo di listino di 26.160€ (iva ipt mss esclusa). Scopri da Carraro le promozioni e le formule di Noleggio a lungo termine di Mercedes Sprinter.



Mercedes Classe V Mercedes Classe V è la monovolume perfetta per ogni tipo di situazione, dalla gita in famiglia alle trasferte di lavoro con passeggeri. Classe V è elegante dentro e fuori, dando il massimo del comfort al guidatore ed ai passeggeri.Moltissime configurazioni sedile disponibile, fino ad un massimo di 8 comodissimi posti.



Mercedes Classe V parte da un prezzo di listino di 43.770€ (iva e m.s.s. incluse). Scopri da Carraro le promozioni e le formule di Noleggio a lungo termine di Mercedes Classe V Mercedes Classe X Mercedes Classe X è pick-up della Stella omologato autocarro (N1). È un instancabile veicolo di lavoro, capace di lavorare su ogni terreno, caricando pesi superiori ai 1.000kg e trainando fino a 3.500kg, grazie ad un robusto telaio in acciaio.



Mercedes Classe X parte da un prezzo di listino di 30.310€ (iva ipt mss esclusa). Scopri da Carraro le promozioni e le formule di Noleggio a lungo termine di Mercedes Classe X Da Carraro Concessionaria hai la possibilità di trovare il mezzo che cercavi in pronta consegna. Controlla la disponibilità dei veicoli commerciali mercedes nuovi dal sito e richiedi un test drive. Scopri tutti i veicoli commerciali usati in pronta consegna. Richiedi un preventivo senza impegno da Carraro Concessionaria a cura di Piemme S.p.A.