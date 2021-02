Il nuovo SUV dal cuore elettrico: nuova Mercedes EQA. Scoprila da Carraro

Mercedes EQA: scopri le offerte da Carraro con prezzi a partire da circa €41.139

Inconfondibile sia di giorno che di notte grazie al tipico frontale della gamma Mercedes-EQ: mascherina Black Panel, fascia luminosa anteriore e posteriore e strisce blu nei fari LED High Performance. Le dimensioni sono rimaste quelle tipiche del segmento: 446 cm di lunghezza, 183 cm di larghezza e 162 cm di altezza.

Per quanto riguarda gli interni essi rimandano al carattere elettrico di Mercedes EQA: inserti blu, oro rosa e un inserto retroilluminato. La plancia è caratterizzata da display multimediale doppio, con la strumentazione digitale completamente a disposizione del conducente, da dove è possibile richiamare i menù relativi alle opzioni di ricarica, al consumo di corrente e al flusso di energia dalle schede di Mercedes-EQ.

Grazie alla Navigazione con Electric Intelligence il guidatore è libero da ogni preoccupazione. Il sistema è in grado di calcolare in maniera autonoma il tragitto più veloce tenendo conto dei tempi di ricarica sulla base di simulazioni costanti come la topografia, condizioni meteo, traffico e comportamento alla guida.

La versione disponibile al lancio è la EQA 250 con una potenza di 140 kW/ 190 cv e un'autonomia di 426 km. La batteria agli ioni di litio a due livelli è posizionata come elemento strutturale nel sottoscocca dell'auto e ha un contenuto di energia di 66,5 kWh. Mercedes EQA può essere ricaricata con il caricabatteria fino a 11 kW in corrente alternata, la ricarica diventa ancora più veloce se si utilizzano le stazioni di ricarica rapida in corrente continua: con una potenza di 100 kW occorrono circa 30 minuti per portare il livello di ricarica dal 10% all'80%.

EQA è disponibile in sei versioni: SPORT, SPORT PLUS, SPORT PRO, PREMIUM, PREMIUM PLUS e PREMIUM PRO.

Mercedes-Benz prezzo: il prezzo della Nuova EQA parte da € 41.139 per la EQA 250 SPORT, ma tutte le versioni sono al di sotto dei € 50.000 di valore soglia per usufruire dell'eco-bonus, beneficiando così di un vantaggio che oscilla tra € 10.000 e € 6.000, a seconda che l'acquisto avvenga con o senza rottamazione.

