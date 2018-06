IL MARE DA GUSTARE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esperienza e professionalità, rispetto per l'ambiente e cultura. L'unione di queste cose può dare solo buoni frutti e l'esempio più chiaro ci arriva da Rosolina in provincia di Rovigo dove nel 1997, ad opera di un gruppo di professionisti del settore, è nata Moceniga Pesca con un'idea tanto semplice e innovativa quanto difficile da perseguire: coltivare e far fruttare il mare come e più della terra stessa.Una battaglia ideologica e linguistica solo apparente perchè in realtà quello che fa la Società Agricola Moceniga Pesca è proprio questo, ossia seminare, lavorare e con pazienza aspettare che la semina maturi e il mare regali i suoi molluschi migliori. E una volta pronti, l'azienda raccoglie i frutti di mare che in questo tratto della meravigliosa laguna veneta si chiamano vongole veraci, le seleziona le depura e una volta confezionati li avvia alla distribuzione e le cozze vengono allevate a 2 miglia e mezzo dalla costa difronte alla rinomata Isola di Albarella Un percorso oggi lineare e preciso ma che ha richiesto pazienza tenacia e un notevole spirito d'iniziativa come ci spiega Alessandra Siviero, amministratrice di Moceniga Pesca.“ Il riconoscimento di Società Agricola è stato l'epilogo di un lungo confronto che abbiamo sostenuto perché ci venisse riconosciuto lo stesso status operativo, le stesse funzioni e identica gestione di una azienda agricola vera e propria. Anche noi infatti coltiviamo “il mare” , lo seminiamo ed aspettiamo il raccolto. Le vongole poi di piccola taglia (minuscole) vengono svezzate in appositi galleggianti con sistema flottante i c.d. Fl.up.sy (Floating Upwelling System) fino a portarle a misura non commestibile per i predatori lagunari (granchi ecc.) La Moceniga Pesca esercita esattamente come una normale azienda agricola che opera sulla terraferma. Il risultato, nel nostro caso, sono proprio i frutti di mare come le vongole veraci o le cozze, prodotti che fanno parte della nostra tradizione migliore e che sono sempre più graditi e ricercati dal mercato”.Con l'arrivo dell'estate un vero must alimentare del momento sono proprio i molluschi per i quali gli italiani hanno da sempre una vera e propria passione. Ovviamente ce n'è per tutti i gusti dalle vongole veraci, alle cozze autentiche regine incontrastate di gusto e sapore. Si aggiungono poi ostriche allevate, fasolari e canolicchi pescati tra l'altro si tratta di prodotti che rientrano perfettamente nei canoni nutrizionali, naturali e salutistici tipici della dieta mediterranea. Un valore aggiunto sempre molto gradito dai consumatori, specie quelli più attenti alla salute ed al benessere.“ Le tendenze attuali del consumo di frutti di mare confermano un incremento sensibile delle vendite. Segno che il consumatore predilige questo prodotto e si orienta su quello di alta qualità, garantito dal punto di vista igienico e con una filiera certificata e sostenibile. Esattamente i parametri che offriamo da sempre al mercato ittico nazionale e internazionale tanto che siamo stati i primi in Italia per le vongole e cozze allevate ad ottenere il marchio di qualità e tracciabilità di filiera. Inoltre grazie al nuovo centro di depurazione e spedizione abbiamo ottenuto il bollino CE da parte della UE. In altre parole ciò che diamo al mercato ed al consumatore è un prodotto finale di qualità garantita, a miglio zero e totalmente tracciabile. La nostra inoltre è una pesca sostenibile non solo per tutte le specie ittiche che coltiviamo e trattiamo ma anche per l'ambiente. Una responsabilità che sentiamo e che tuteliamo come valore, a maggior ragione in un territorio marino come il nostro, sotto tutela Unesco e Mab Bio Sfera – Uomo e Natura Insieme“ La crescita di Moceniga Pesca, diventata ormai un modello imprenditoriale della Regione Veneto oltre che un preciso punto di riferimento per il mercato e la GDO, è proprio il risultato di una metodologia di lavoro che ha saputo conciliare il business ed il patrimonio aziendale con il rispetto dei cicli marini e dell'ambiente, un lavoro svolto in piena sinergia con il dott. Erminio Di Nora che con pazienza e professionalità ha saputo accompagnarci per mano in un percorso nuovo e articolato tanto da essere ringraziato dal Presidente della Commissione Finanze del Senato per il risultato ottenuto per tutta la categoria degli acquacolturi molluschicultori Un rispetto dovuto, come ci ha spiegato l'AD Alessandra Siviero, anche perchè Moceniga Pesca si trova proprio nel cuore pulsante del Parco del Delta del Po, patrimonio Unesco di inestimabile valore naturale.“ La favorevole posizione geografica dei nostri allevamenti e la particolare salinità di questo tratto delle lagune di Rosolina sono proprio il plus che conferisce sapore e qualità organolettiche uniche a tutti i nostri prodotti. E la nostra, giustamente, è la storia di persone che vivono e lavorano in armonia e con grande rispetto per questi luoghi. Un rispetto e una salvaguardia del territorio e delle sue ricchezze che si manifesta anche nella pesca sostenibile. Ecco perchè ogni giorno i frutti di mare sono raccolti solo nelle quantità richieste dal mercato. Solo così siamo sicuri che arrivino sempre freschissimi e di ottima qualità in tutta Italia “.Un ultimo, doveroso, omaggio al territorio è, infine, il punto vendita aziendale presso la sede di Rosolina. Qua si possono acquistare freschissimi ogni giorno tutti gli straordinari frutti di mare firmati Moceniga Pesca.