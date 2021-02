Il futuro della mobilità: Drive4Rent, il noleggio a lungo termine

Scopri i nostri servizi su misura per te insieme ai nostri consulenti.

Possedere un'auto o un veicolo al giorno d'oggi è assolutamente indispensabile. Che si stia parlando di un'azienda, un agente di commercio o di un privato, ad un certo punto la spesa diventa necessaria.

Tuttavia, superato l'ostacolo dell'acquisto rimangono da considerare i costi di mantenimento dell'autostessa: manutenzione, assicurazione, bollo e molto altro ancora.Quest'ultima può risultare la parte meno vantaggiosa dell'acquisto di un'auto.

Oggi, per ovviare a queste problematiche prendono piede soluzioni dedite al risparmio, come ad esempio il noleggio a lungo termine, un'esperienza moderna che punta verso la mobilità del futuro. Da questa voglia di dare una risposta concreta ad un bisogno crescente nasce Drive4Rent.

Infatti, con Drive4Rent viene data la possibilità, scegliendo tra una fasta scelta di offerte noleggio a lungo termine, di acquisire un'auto pagando un canone mensile con il quale si avrà tutto incluso. Basterà scegliere insieme ai nostri consulenti una vettura con gli optional che più interessano, scegliere la durata del contratto, i chilometri che si intendono percorrere e i servizi che si vogliono includere, quali ad esempio:

- Immatricolazione

- Bollo annuale

- Assicurazioen RCA

- Kasko

- Furto e incendio

- Atti vandalici

- Pneumatici estivi e inveranli

- Polizza infortuni del guidatore

- Assistenza stradale 24 ore

- Manutenzione ordinaria (tagliandi)

- Manutenzione straordinaria

- Gestione delle contravvenzioni

- Carta carburante

- Auto sostitutiva fino alla consegna del veicolo noleggiato richiesto

Con il Noleggio Lungo Termine a Treviso di Drive4Rent si ha la garanzia di un veicolo sempre nuovo e sicuro.

Per il tuo noleggio a lungo termine ti puoi affidare ad un nostro consulente specializzato ed inoltre servirti in tutte le 9 sedi per i servizi d'assistenza, compresi gli interventi di officina e carrozzeria.

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DI CARRARO SPA

Ultimo aggiornamento: 14:19