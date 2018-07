Forni da incasso: Guida alla scelta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cucina è una parte fondamentale della casa, che deve essere arredata con gusto e soprattutto sfruttando al meglio gli spazi. La scelta di un forno da incasso è importantissima per riuscire a mettere insieme praticità e risparmio di spazio. Attualmente troviamo sia forni da inserire in basso che nuovi concetti che si montano fra i pensili, così come apparecchi integrabili nella rete domotica, sempre più diffusa nelle nostre case. Ma quali sono i parametri per scegliere un buon forno da integrare con il resto degli elettrodomestici? Cerchiamo di capire i punti chiave per investire al meglio il nostro denaro senza doverci privare di funzioni importanti sacrificandole magari in favore di altre che potrebbero rivelarsi poco utili.Il primo punto su cui soffermarsi è sicuramente la scelta delle dimensioni. Le cucine moderne hanno volumi molto ristretti, e gli incassi sono quasi sempre standard. Un buon forno deve avere un volume tale da permetterci di cucinare agevolmente anche portate di grandi dimensioni. Nella scelta del forno dovremo verificare quindi che ci sia un volume adatto. In media l'imboccatura avrà una larghezza di circa 60cm più che sufficiente anche per teglie grandi. Possiamo scendere fino ad un minimo di 45cm di larghezza e raggiungere un massimo di 90cm. L'altezza, che per i forni medi si aggira intorno ai 60cm, ma con minimi che toccano i 45cm. Per quanto riguarda la profondità si va dai 45cm ai 55cm ed è il parametro su cui si può giocare meno. Il volume di 50l è da considerarsi una misura media. In linea di massima possiamo considerare piccolo un forno con una capienza di 35l e grande uno da 65l.Per quanto riguarda i tipi di forno, sicuramente i più diffusi al momento sono quelli combinati, che offrono la possibilità di impiegare sia il gas che il riscaldamento elettrico. Un buon forno dovrebbe permetterci di scegliere il tipo di riscaldamento in funzione del tipo di cottura. Per il massimo della versatilità ci sono in commercio forni da incasso che integrano anche la funzione a microonde. Sempre più spesso infatti al forno non tocca solo la funzione di cottura, ma anche quella di riscaldamento delle pietanze. Sempre più diffusa inoltre la tecnologia di cottura a Vapore, offerta ormai dai noti produttori di forni come ad esempio Whirlpool, Bosch, Electrolux , Hotpont Ariston, etc.MKJ,LVa da se comunque che non a tutti occorrono funzioni avanzate, quindi in fase di scelta è bene considerare il nostro tipo di approccio alla cucina, prima di scegliere funzioni che poi non useremo.I forni sono in ogni caso apparecchi che consumano parecchia energia, e che devono di conseguenza essere ottimizzati. La classe di efficienza energetica ci dice quanto è virtuoso il forno, ossia quanta energia richiede per funzionare ed in ultima analisi quanto incide in bolletta. Le classi standard sono 3: A,B,C. Un forno in classe A ha un consumo in media di 0,8 kWh, uno in classe B si aggira su un consumo medio di 1 kWh, infine un classe C arriva a richiedere 1,2 kWh. La classe degli elettrodomestici incide in bolletta non solo come consumi, ma anche come parte della classe energetica globale, e quindi può essere utile una scelta ponderata.Scegliendo un forno ad incasso possiamo optare per una soluzione programmabile, per avere un valido supporto in cucina. Un forno programmabile prevede varie modalità automatizzate per la cottura, già ottimizzate in programmi, spesso modificabili tramite un comodo tastierino, ed in alcuni casi anche via app. Ovviamente queste funzioni avanzate hanno un costo che incide non poco su quello complessivo. I forni meno accessoriati, in ogni caso devono essere almeno dotati di un timer per lo spegnimento programmato, per essere considerati come una opzione valida.La plancia dei controlli di un forno moderno può essere di vario tipo. Si va dalle manopole tradizionali, retaggio del controllo diretto del gas, fino a quelle a scomparsa. In questo caso la manopola può essere estratta dal frontale con una leggera pressione, e rimessa a posto una volta effettuata la regolazione. Soluzioni più moderne invece prevedono un tastierino di controllo, o in casi particolarmente evoluti uno schermo touch. Si tratta di sistemi all'avanguardia, che permettono sia di programmare tramite il display, sia di tener d'occhio la cottura tramite un sistema a telecamera. Lo schermo touch può essere molto comodo per seguire anche passo passo la ricetta, sfruttando ad esempio la WiFi di casa.Alcuni forni integrano un sistema di pulizia interna integrata tramite pirolisi o catalisi. Nel primo caso il forno effettua un ciclo ad alta temperatura che porta le pareti ad una temperatura di circa 500°C che riduce in polvere i residui di grasso consentendoci poi di pulirli via agevolmente. La seconda invece si basa sull'impego di un rivestimento ceramico microporoso. Tramite un processo di ossidazione, i residui grassi vengono convertiti in gas. Lo svantaggio di questa soluzione è che periodicamente i pannelli vanno smontati e puliti sotto l'acqua e ogni tanto sostituiti con altri vergini.Per completare la carrellata sui forni da incasso non possono mancare considerazioni sui costi e sugli accessori. Un forno completamente accessoriato potrebbe avere un set di spiedi per pollame, griglie di varia forma, sia per cuocere direttamente per esempio la carne che per fungere da supporto per altri contenitori. Accanto a questi accessori, specie se si tratta di un forno che integra il microonde, non dovrebbe mancare almeno un piatto rotante in vetro temperato, o meglio un piccolo set di contenitori e piatti adatti per questo tipo di cottura. Infine concludiamo con i costi che ci si possono attendere per un forno ad incasso. Facendo una breve ricerca sui siti specializzati come ad esempio Prezzoforte.it , troviamo che le versioni più piccole e basilari dei forni ad incasso possono aggirarsi poco al di sopra dei 130€ fino a salire ad oltre 1700€ per oggetti di grandissime dimensioni e completamente accessoriati. In generale possiamo preventivare una spesa compresa fra i 250€ e i 450€ per un prodotto di fascia media, con un sistema combinato di cottura ed una buona interfaccia di controllo.