Estate 2018 cosa non deve mancare nel tuo beauty Case

In un beauty case per l'estate non possono mancare prodotti per la cura della pelle, solari e articoli per il make-up. Proprio per il fatto che in genere si tratta di un piccolo bauletto di ridotte dimensioni è bene puntare alla praticità. Di conseguenza si consiglia di portare con sé pochi prodotti mirati. Per quanto riguarda il trucco non possono mancare l'illuminante in penna, un bush liquido per un effetto bonne mine, uno smalto e un eye liner colorato in base ai trend di stagione dell'estate 2018. Anche le salviette opacizzanti sono elementi che non possono mancare nel beauty case, perché permettono di ridurre la lucidità del viso. Inoltre devono essere presenti accessori, come i profumi, gli integratori e il phon.Per l'estate 2018 fanno tendenza i profumi donna privi di alcol e di sali d'alluminio, così da proteggere la cute dalle alte temperature e dalla sudorazione. Per i profumi donna si consigliano le mini-fragranze da collezione che si caratterizzano per formati essenziali, così da poter essere ospitati all'interno del beauty case senza problemi. Abbiamo trovato un’ampia scelta sul sito della nota catena di profumerie Ideabellezza - i profumi in flaconi-gioiello, dalle linee eleganti che danno valore aggiunto al prodotto. Ad esempio Salvatore Ferragamo propone la Mini Fragrance Collection (composta dalla linea Signorina Eau de Toilette, Signorina Eau de Parfum e Signorina Eleganza) con prodotti da 20 ml. Invece la Collection Extraordinaire di Van Cleef & Arpels si caratterizza per formati maggiori (45 ml) e per l'uso esclusivo di materie prime pregiate, in linea con la tematica estiva, come il gelsomino e gli estratti di agrumi. In alternativa è possibile scegliere tra le diverse opzioni (30, 50 o 100 ml) diPeony Blossom - Eau de Toilette del brand La Perla, a base di peonia, muschio nero e gelsomino. Anche Narciso Rodriguez propone una linea da donna ( For Her Eau de Toilette, For Her L’Eau e For Her Eau de Parfum) anche in formato ridotto, dai tocchi ambrati e legnosi;- i profumi roll-on. Si tratta di articoli molto pratici, che possono essere tenuti sia nel beauty case che in borsetta. Una delle soluzione più apprezzate risulta essere il roll-on di Costume National Scent Intense Black - Eau de Parfum. Questo profumo ambrato con note legnose è disponibile nei formati da 30, 50 e 100 ml;- soluzioni eco-friendly, a base di sostanze estratte nel rispetto dell'ambiente e prestando grande attenzione all'ecologia. Le fragranze Aura e Alien di Thierry Mugler sono due classici dalle note fragranti e di origine vegetali. Per rendere questi profumi per donna economicamente vantaggiosa è stato reso possibile ricaricarli all’infinito grazie alla source che si può trovare nelle profumerie concessionarie.Per asciugare i capelli d'estate quando si è in viaggio è bene portare con sé un phon professionale . Tra le soluzioni i-Dryer esistono dei veri e propri kit da viaggio che comprendono anche una borsa beauty case con piastra in ceramica e spazzole tonde e piatte. In genere questi phon sono pieghevoli per occupare meno spazio. In alternativa si può decidere di realizzare un beauty case personalizzato scegliendo il modello di asciugacapelli da portare con sé in base alle proprie esigenze e gli altri articoli necessari. Tra le soluzioni più compatte e maneggevoli si ricordano:- il phon con concentratore d'aria del brand Ga.Ma. Ha una potenza di 1.600 Watt e presenta due combinazioni per quanto riguarda le velocità e la temperatura, così da poter emettere anche un getto d'aria fredda. Questo modello ha un manico pieghevole, un occhiello per aggancio e integra in dotazione un diffusore e un beauty case alla moda pratico ed elegante;- il phon Eolic Mini di GA.M, con una potenza di 1.700 Watt e privo di diffusore. Si caratterizza per avere un peso di soli 380 grammi, quando risulta essere molto pratico da trasportare anche in viaggio. Questo modello presenta due livelli di velocità, una frequenza d'ingresso da 50 Hz e la possibilità di regolare il calore, così da poter avere anche un colpo d'aria fredda. Questo asciugacapelli si caratterizza per le sue dimensioni ridotte e per avere prestazioni elevate. Inoltre consente la protezione del capello durante la fase di asciugatura grazie alla tecnologia in tormalina adottata.Per l'estate 2018 è bene avere nel proprio beauty case anche degli integratori, così da reintegrare i liquidi persi e proteggere la salute dell'organismo. Infatti sono prodotti molto utili per integrare la dieta e garantire l'apporto di vitamine e altre sostanze essenziali. Al tempo stesso sono un valido supporto per limitare lo stress, affrontare le perdite di appetito, la stanchezza muscolare e le temperature elevate. Sul sito di vendite online Farmacosmo si può trovare un’ampia gamma di prodotti, i migliori sono quelli con un alto contenuto di:- vitamina C, un antiossidante che abbassa la temperatura della pelle e danno una maggiore protezione contro i raggi ultravioletti. Così si possono prevenire colpi di calore e l’eruzione di calore;- vitamina E, antiossidante e antistaminico naturale;- acido folico, per contrastare la stanchezza muscolare;- magnesio, per dare energia all'organismo e limitare gli effetti della stanchezza muscolare;- vitamina D, per rafforzare il sistema immunitario. Inoltre supporta numerose attività del corpo ed è particolarmente consigliata se si va in vacanza in un posto soleggiato, si ha la pressione troppo bassa oppure se ci si espone al sole senza un’adeguata protezione solare.Tra gli integratori che consentono di migliorare la salute del proprio organismo e che sono consigliati per l'estate 2018 ci sono:- i probiotici, per proteggere il sistema digestivo. Si consiglia quando si svolgono attività all'aperto oppure si è in viaggio all'estero;- l'olio di krill, un eccellente antiossidante che consente di proteggere l'organismo da alimentazioni scorrette (soprattutto quando si è in vacanza all'estero) e dagli effetti dell’inquinamento e di un'eccessiva esposizione solare. Inoltre presenta un alto contenuto di acidi grassi omega 3;- i prodotti multivitaminici. Si tratta di uno dei must dell'estate 2018 perché sono integratori che consentono di garantire all'organismo l'apporto corretto e adeguato di numerose vitamine in un'unica soluzione. Vengono consigliati soprattutto quando si è in vacanza all'estero oppure mentre si è in viaggio. Al tempo stesso gli integratori multivitaminici non solo risultano essere un concentrato equilibrato di vitamine e minerali, ma sono anche soluzioni grazie alle quali rafforzare il proprio sistema immunitario e aumentare il livello di energia dell'organismo;- l'olio di fegato di merluzzo, in grado di essere una fonte consistente di vitamina A e vitamina D. In questo modo si previene l'invecchiamento della pelle se si ci espone a lungo al sole e si contrastano gli effetti dannosi dei raggi ultravioletti;- l'astaxantina, potente antiossidante e anti-infiammatorio. Protegge gli occhi dagli effetti dei riflessi del sole e protegge la pelle dall'invecchiamento e dall'azione dannosa dei raggi ultravioletti;- il cardo mariano, adatto a contrastare in maniera efficace l'inquinamento (sia provocato dallo smog che dai fumi degli aerei) e gli effetti negativi dell’alcol. Inoltre contribuisce a contrastare i problemi di digestione e mantiene in equilibrio la flora batterica dello stomaco;- gli adattogeni, composti in grado di regolare l'azione degli ormoni nell'organismo, in particolare del cortisolo. Proprio per questo motivo consentono di avere funzioni surrenali equilibrate e di ridurre il livello di stress. In questo modo si salvaguarda il benessere delle persone sia dal punto di vista fisico che da quello psichico. Inoltre queste sostanze contribuiscono all'equilibrio energetico dell'organismo, bilanciandone i consumi durante il giorno;- l'olio di cocco, una sostanza dalle numerose proprietà benefiche. Come integratore viene usato per idratare la pelle e, grazie alle sue funzioni lenitive e anti-infiammatorie, consente di proteggere la cute e i capelli dagli effetti dannosi di un'eccessiva oppure scorretta esposizione solare;- i semi di Chia. Sono considerati dei veri e propri integratori naturali perché risultano essere un'ottima fonte di acidi grassi essenziali, proteine ​​e fibre. In secondo luogo i semi di Chia sono molto utili perché aiutano l'organismo a trattenere l'acqua. Di conseguenza contrastano l'eccessiva sudorazione e permettono di rimanere adeguatamente idratati anche durante le giornate estive più calde e soleggiate.