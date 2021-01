Ecoincentivi veicoli commerciali

Fino ad 8.000€ di contributo per i furgoni Mercedes

A partire dal primo gennaio 2021, sono disponibili i contributi, detti ecoincentivi (o ecobonus), per l'acquisto di veicoli commerciali nuovi. I veicoli commerciali Mercedes rientrano nei contributi con i modelli Citan furgone, Vito furgone, Vito Mixto e Sprinter furgone. Il contributo riservato ai mezzi nuovi è cumulabile con le campagne in corso ed è valido sia con che senza rottamazione. I furgoni Mercedes sono da sempre sinonimo di qualità, efficienza ed avanguardia. La gamma veicoli commerciali Mercedes soddisfa le sempre più esigenti richieste di ogni business, dal più piccolo al più grande.

Ecoincentivo Mercedes Citan furgone

Il Citan furgone, veicolo commerciale dalle dimensioni compatte, è il mezzo ideale per le piccole aziende. Pensato per il trasporto in città, ha un ampio abitacolo con un'ottima maneggevolezza e agilità. Il mezzo è disponibile in 2 lunghezze (long ed extralong) e 3 motorizzazione, tutte Euro 6d TEMP N1. Citan furgone puo essere tuo con ecoincentivo fino a €1.200 (trattamento IVA fuori campo) e vantaggio cliente fino al 25%. Scopri tutti i Mercedes Citan furgone in pronta consegna.

Ecoincentivo Mercedes Vito furgone

Con il nuovo Mercedes Vito furgone hai garantita la massima versatilità e un comfort tra i più elevati nella sua categoria. Il Vito furgone è disponibile in 3 lunghezza (compact, long ed extralong) e con 8 diverse motorizzazioni. Con gli ecoincentivi puoi avere un contributo fino ad €5.600 (trattamento IVA fuori campo) in caso di acquisto di Mercedes eVito e fino a €2.000 (trattamento IVA fuori campo) in caso di Mercedes Vito furgone o Mercedes Vito Mixto, con un vantaggio cliente fino al 22%. Scopri tutti i Mercedes Vito in pronta consegna.

Ecoincentivo Mercedes Sprinter furgone

Nuovo Mercedes Sprinter è il partner su cui fare affidamento. Innovativo, efficiente ed agile permette di concentrarvi a piano sul vostro lavoro. Mercedes Sprinter è disponibile in 4 diverse lunghezze, con 3 varianti di cabina e 4 diverse motorizzazioni. Con gli ecoincentivi puoi avere un contributo fino ad €8.000 (trattamento IVA fuori campo) in caso di acquisto di Mercedes eSprinter e fino a €3.200 in caso di Mercedes Sprinter furgone, con vantaggio cliente fino al 25%. Scopri tutti i Mercedes Sprinter in pronta consegna. Ecoincentivo applicabile sia nella versione che furgone che in quella autotelaio.

Gli ecoincentivi per i veicoli commerciali sono dedicati alla categoria N1, differenziati in base all'alimentazione, alla Massa Totale a Terra dei veicolo, ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria fino ad Euro 4/IV.

In caso di acquisto senza rottomazione, gli ecobonus per i veicoli commerciali sono:

MTT Veicoli esclusivamente elettrici Altre tipologie di alimentazione

0-1,999 t 3.200€ 800€

2-2,999t 4.800€ 1.200€

3,3-3,5 t 6.400€ 2.000€

In caso di acquisto con rottamazione(il veicolo da rottamare deve avere un'anzianità superiore ai 10 anni dalla data di immatricolazione), gli ecobonus per i veicoli commerciali sono:

MTT Veicoli esclusivamente elettrici Altre tipologie di alimentazione

0-1,999 t 4.000€ 1.200€

2-2,999t 5.600€ 2.000€

3,3-3,5 t 8.000€ 3.200€

Da Carraro Concessionaria hai la possibilità di trovare il mezzo che cercavi in pronta consegna. Fatti consigliare dai consulenti, ti aiuteranno a trovare la soluzione su misura per il tuo business. Controlla la disponibilità dei Veicoli commerciali Mercedes dal sito e richiedi un test drive.

Scopri tutti i veicoli commerciali usati in pronta consegna. Scopri la garanzia Mercedes-Benz van Certified: 24 mesi di garanzia, pari ai veicoli commerciali nuovi. Richiedi un preventivo senza impegno da Carraro Concessionaria

Carraro Concessionaria è il dealer ufficiale per le province di Treviso, Venezia e Belluno e la regione Friuli Venezia Giulia.

