E' arrivata la nuova smart EQ Bluedawn in edizione limitata

Disponibile a partire da € 32.195 per la versione 4.6 kW

Esternamente, sportiva e dinamica grazie ai dettagli brabus e unica grazie al colore della carrozzeria chiamato blue matt velvet. Per quanto riguarda gli interni invece elegante e tecnologica grazie al pacchetto Winter che offre sedili e volante riscaldabili ed equipaggiamenti tipici del modello.

Parliamo della nuova smart bluedawn

Già da queste caratteristiche esterne si capisce il carattere particolare della piccola smart fortwo di casa Mercedes-Benz, disponibile in questo caso in soli 400 esemplari.

Come tutti i precedenti modelli, parliamo ancora una volta di una smart elettrica. L'azienda ha infatti puntato da diverso tempo al 100% elettrico anche per i modelli di smart forfour che offrono la possibilità di muoversi in maniera totalmente green e tendere la mano verso la sostenibilità ambientale.

In particolare, il modello in questione possiede un caricabatterie di bordo da 4,6 kW ma con 500 euro di differenza si può scegliere quello da 22 kW.

Ecco a voi quindi, questa elegante e raffinata versione speciale dal colore davvero unico. Cos'altro aggiungere se non: Go smart, Go electric!

LEGGI GLI ALTRI ARTICOLI DI CARRARO SPA

Ultimo aggiornamento: 16:32