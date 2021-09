Drive4Rent: Gli esperti del Noleggio a lungo termine

Noleggio a lungo termine per aziende, privati e neopatentati

Sono sempre più i professionisti e le aziende che, dovendo già gestire una mole di adempimenti burocratici, desiderano avere un’auto o un veicolo commerciale, da guidare senza pensieri. Un’esigenza che si sposa con quella di neopatentati di mettersi alla guida di una vettura confortevole e sicura senza dover subito affrontare un acquisto troppo oneroso. Attenta da sempre alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Carraro Concessionaria ha creato Drive4Rent, una divisione dell’azienda che si dedica al Noleggio a lungo termine di tutti i brand.

Di che cosa si tratta? Di una rete di esperti, disponibili ad incontrarvi in una delle sedi della Concessionaria, al telefono o in sedi esterne, per ritagliare una proposta di noleggio su misura. Un noleggio che tenga conto delle vostre esigenze a fronte del pagamento di un canone mensile fisso che copra anche i costi di manutenzioni e servizi extra. Drive4Rent da inoltre la possibilità di fare anche il Noleggio a lungo termine senza anticipo.

Con Drive4Rent potrete muovervi a bordo di auto e veicoli confortevoli, in assoluta sicurezza senza dover pensare al resto, perché ci sarà chi lo fa per voi, mettendo a disposizione l’esperienza e la professionalità acquisita in anni di presenza nel settore dell’auto. E, al termine del contratto di noleggio a lungo termine per privati, noleggio a lungo termine per aziende e noleggio a lungo termine per neopatentati, l’unico pensiero che avrete sarà se rinnovarlo, se cambiare auto o se restituirla semplicemente, senza alcun onere in più.

