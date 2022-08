DIRE ADDIO ALLE ZANZARE

IL PROBLEMA

Le caditoie mettono in comunicazione la superficie stradale con un mondo sotterraneo umido ed insalubre.

Le fogne sono un habitat naturale e protetto per animali infestanti, come: topi, scarafaggi, blatte ed insetti quali, ad esempio, le zanzare tutti vettori di importanti malattie. Senza dimenticare i cattivi odori che ne fuoriescono e le continue ostruzioni dovute a sabbia, fogliame etc. che vi cadono dentro.

Gli enti preposti (ASL, Comuni, ecc.) e cittadini privati, sono pertanto costretti al sistematico spurgo dei pozzetti sottostanti e alla continua disinfestazione di caditoie, pozzetti e relative condotte, che comporta l’utilizzo di prodotti chimici, utili allo scopo, ma sicuramente dannosi all’ambiente!

A proposito di zanzare, poco tempo fa, Bill Gates pose questa domanda: «Quale direste che sia l'animale più pericoloso sulla terra? Squali? Serpenti? Uomini?» scrisse nel blog collegato al sito della sua fondazione. La risposta fu molto sorprendente: «Nessuno di questi. Sono le zanzare».

Secondo una stima dei ricercatori della fondazione, le zanzare uccidono ogni anno 725 mila persone, molte di più rispetto a serpenti (50mila), cani (25mila), coccodrilli (1.000) e leoni (100). È tra gli animali più piccoli e di certo il più fastidioso, ma è di gran lunga il più pericoloso per il genere umano, con diverse centinaia di migliaia di vittime ogni anno. Secondo i numeri dell'Oms, ha causato nel 2017 ben 435 mila morti e 215 milioni di casi nel mondo.

Tornando all’attualità, dal bollettino emesso in questi giorni dall'Istituto superiore di Sanità sui casi in Italia di West Nile (malattia trasmessa dalle zanzare), emerge che sono raddoppiati nel giro di una settimana. Dall’inizio di giugno 2022, secondo l'ISS, sono stati segnalati in Italia 94 casi confermati di infezione da West Nile virus ed al momento si segnalano 7 decessi notificati.

LA SOLUZIONE

Tutto nasce da una meravigliosa intuizione dell’ingegner Cosimo Sarno che brevettò UNFO e che purtroppo ad oggi non può vedere il successo del suo lavoro, come spiegato dalle parole della figlia Marianna, proprietaria del brevetto: «Vivendo le città, mio padre le sognava e immaginava più salubri e vivibili”

Ed ecco allora la sua trovata geniale: UNFO, un innovativo sistema di filtraggio indipendente dalla grata stradale, che offre una soluzione efficace, semplice e di facile manutenzione e installazione.

Una valvola intelligente che si adegua in base alle condizioni delle acque meteoriche: il dispositivo, rimane normalmente chiuso in assenza di pioggia, garantendo l’isolamento tra l’ambiente stradale e le condotte sotterranee ed evitando così il passaggio di cattivi odori, ratti, scarafaggi e zanzare. Invece, in condizioni di pioggia, consente il normale deflusso dell’acqua piovana, impedendo al contempo che fogliame, rami e detriti di grosse dimensioni arrivino nelle condotte fognarie.

VANTAGGI

UNFO isola l’ambiente esterno dalle condotte sotterranee di raccolta delle acque piovane con una soluzione efficace, semplice e di facile manutenzione.

Genera molteplici benefici, creando un ambiente salubre e migliorando la qualità della vita urbana dei cittadini:

Limita la riproduzione delle zanzare senza l’uso di sostanze chimiche dannose

Evita il passaggio di topi, blatte, scarafaggi ed altri animali infestanti, portatori di malattie

Contiene la fuoriuscita di cattivi odori

Riduce gli intasamenti delle condotte fognarie

La produzione di UNFO è affidata in esclusiva alla società UNFO-PLS

BREVETTO E CERTIFICAZIONI

UNFO è stato oggetto di studio per due anni, del Laboratorio Microbiologia Applicata, settore Vettori della SUPSI di Lugano (Svizzera), il quale ne ha certificato l’efficacia registrando una riduzione tra il 90 e il 95% contro la proliferazione di zanzare nei focolai urbani.

È tutelato dal brevetto ITUB2015A005680A “Caditoia anti-intrusione e sifone anti-svuotamento” https://patents.google.com/patent/ITUB20155680A1/it

Info: www.unfo-pls.com

email produttore: info@unfo-pls.com

email distributore: info@martecsrl.it

sito Web del distributore: https://www.martecsrl.it/it-IT/servizi.aspx