Didattica Alighieri

I mesi di maggio e giugno sono stati mesi importanti per il Polesine e per l’imprenditoria lendinarese in particolare. Terra tra i due principali fiumi italiani, ha sentito fortemente gli effetti della recente crisi economica.Tra le numerose attività che non hanno saputo affrontare e superare questo difficile momento ve ne è una che si può dire essere andata controcorrente tanto da arrivare ad ottenere importanti riconoscimenti uno più rilevante dell’altro nel giro di pochissimo tempo. I primi sono stati attribuiti da Confindustria, mentre l’ultimo (ma solo per una questione temporale) è stato rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico.Stiamo parlando dell’che ha la propria sede legale a Lendinara e che vanta più di 20 sedi sparse nelle principali città di tutto il territorio italiano.Nella suggestiva cornice veneziana del Belmond Hotel Cipriani ha ricevuto, come dicevamo, due importanti premi riservati alle eccellenze imprenditoriali venete andando, in questo modo, a sottolineare le performance gestionali e le proprie capacità competitive analizzate per l’anno di bilancio 2016 (ultimo disponibile nel complesso).I premi sono stati assegnati da Confindustria, tramite l’associazione culturale Felix, in collaborazione con l’università Luiss.L’ Agenzia Formativa Dante Alighieri www.didatticagenzialighieri.it ) in particolare, rispetto al proprio bilancio, è risultata la migliore impresa rodigina per indice percentuale ROI (con Attivo superiore ai 2 milioni di euro) e si è classificata tra le migliori 45 aziende a fronte di ben 13.718 società di capitali analizzate con sede legale nella Regione Veneto e appartenenti a piccole-medie e grandi imprese.L’inchiesta è stata realizzata dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione con il Centro Studi di Cerved, il più grandeinformation provider d’Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa, nell’ambito della seconda edizione del Premio Industria Felix – Il Veneto che compete. Il sintagma “Industria Felix” vuole costituire il riconoscimento più giusto e più grato all’inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia inteso mettere a disposizione la propria capacità di “costruire” un’attività, dandole non solo quello sviluppo spaziale, che la fa crescere progressivamente all’interno della sfera dei propri interessi e di quelli della società alla quale il cittadino industriusappartiene, ma anche quel generoso nutrimento che la renda capace di dar frutti copiosi e redditizi in termini di benessere sociale e di progresso economico.Il Premio vuole esaltare il ruolo delle imprese, accorciare le distanze tra le aziende e il territorio, favorire il dibattito su economia e finanza e allontanare una visione pauperistica attraverso la certificata capacità competitiva delle imprese anche tramite una visione socio-culturale.L’ Agenzia Formativa è accreditata alla regione Emilia-Romagna e organizza corsi di formazione professionale su diversi settori come: ristorazione, artigianato, amministrativo, estetico ed assistenziale. Per l’erogazione dei propri corsi, si avvale esclusivamente di docenti di eccellenza, programmi didattici all’avanguardia e tutor che seguono in modo individuale ogni iscritto.È, inoltre, l’unica per il proprio settore ad essere da anni accreditata AVEDISCO (ente no profit a tutela del consumatore/corsista) ed è altresì in possesso delle autorizzazioni per esercitare come Agenzia per il lavoro.“Riusciamo così a fornire un servizio impeccabile di assistenza alla ricerca di occupazione nel settore di specializzazione scelto dai corsisti una volta concluso il loro corso” ci spiega Bigioni Maurizio, titolare che con il suo impegno, la sua competenza, costanza e amore per il proprio lavoro ha visto crescere passo dopo passo questa sua creatura nel corso degli anni.Come si diceva altro grande traguardo è stato raggiunto pochissimi giorni fa da questa azienda : è l’unica polesana a vantare 3 stelle (massimo punteggio ottenibile) per il rating di legalità attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Istituito nel 2012 dal Parlamento per “premiare” le imprese italiane meritevoli e agevolarle nella concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, il rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” – misurato appunto in “stellette” – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.Si può dire dunque che è un “bollino di qualità” introdotto per certificare l’affidabilità operativa di un’impresa sulla base di precisi parametri.Infatti, oltre alla dimostrazione di assenza per l’azienda e per i suoi amministratori di qualsiasi reato di carattere amministrativo, tributario o penale, le aziende sono tenute a dimostrare l’adozione di modelli organizzativi rivolti a prevenire il ricorso a comportamenti illegittimi, sia da parte della società che dei propri lavoratori e collaboratori, e a promuovere attraverso azioni di “Corporate Social Responsibility” il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.Solo nell'ultimo anno le richieste giunte agli uffici dell’Antitrust sono più che triplicate, così come i dinieghi dell’Authority, segno che si tratta di una procedura complessa ed estremamente delicata, alla quale non tutte le imprese possono accedere. Infatti, solo il 5% delle aziende italiane inserite nell'elenco del Rating di legalità può vantare il punteggio massimo delle 3 stelle… e ora anche l’Agenzia Formativa fa parte a pieno titolo di questo 5%!Ad oggi, in Italia sono poco meno di 6000 le aziende che attualmente sono inserite nell'elenco delle imprese “stellate” dall'Autorità competente, di queste poco più di 600 sono in Veneto e solo una decina possono vantare le 3 stelle. A livello nazionale sono circa 300 le ditte che possono vantare questo primato.“Siamo ovviamente orgogliosi di questo nuovo obiettivo raggiunto” ci dice il titolare “e siamo certi che questo importante passo, saprà darci la giusta motivazione per operare nel miglior modo possibile verso tutti i nostri studenti e verso chi si rivolge a noi per la propria formazione o per collaborare in sinergia di intenti con la nostra Agenzia ”.