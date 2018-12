DIAGNOSI E PREVENZIONE DENTALE NEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI La dott.ssa Giulia Nardin, Pedodonzista di IERO (Istituto Europeo di Ricerca Odontoiatrica) spiega la prevenzione dentale fin dai primi giorni di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la carie dentale come un processo localizzato di origine multifattoriale che inizia dopo l'eruzione del dente, determinando l'ammorbidimento del tessuto duro del dente e che evolve fino alla formazione di una cavità.Se non curata tempestivamente, la carie influisce sulla salute generale e sulla qualità della vita delle persone di tutte le età.La carie dentaria è attualmente la malattia cronica più frequente nell'infanzia con un'alta prevalenza nei bambini in età prescolare.Questa malattia è considerata, attualmente, come uno squilibrio microbico causata dal consumo di carboidrati e che si può quindi considerare una malattia dipendente dallo zucchero.I denti primari o da latte sono 20, iniziano la loro formazione prima della nascita.Cominciano a spuntare dalle gengive a partire dai 4 mesi di vita.Entro i tre anni si completa la dentatura decidua (che verrà sostituita da quella permanente), anche se l’ordine e il ritmo di eruzione può variare da bambino a bambino.I denti permanenti sono 32 e iniziano a comparire intorno ai 6 anni.Il processo di ricambio da denti primari a definitivi andrà avanti circa fino ai 21 anni, suddividendosi in varie fasi di transizione fino a raggiungere la dentatura completa permanente.Succhiarsi il dito: Il termine che racchiude tutte le abitudini di “succhiamento non nutritivo.” Esso comprende il succhiamento del pollice o di un dito e l'utilizzo dei ciucci. Al giorno d'oggi, la maggior parte degli operatori sanitari pediatrici concorda nel dire che queste abitudini hanno importanti funzioni formative e di accudimento e che, almeno fino ai quattro anni circa possano essere ignorate. Il succhiamento dovrebbe cessare prima dell'eruzione dei denti permanenti. Di fronte a ciò è consigliabile quindi parlare con il dentista delle abitudini del proprio bambino.Carie da biberon: è necessario pulire le gengive con una garza e acqua dopo l'allattamento. Quando compaiono i primi dentini, spazzolarli quotidianamente con una quantità di dentifricio non superiore a una nocciolina. È raccomandabile inoltre dare al bambino un biberon di acqua invece di latte o succo prima di dormire.Puntini bianchi sui denti: Non appena compaiono i primi dentini, in genere intorno ai sei mesi, iniziare a pulirli quotidianamente e fissare già un appuntamento dal dentista per una visita di controllo generale.Paura del dentista: Far sedere il bambino in braccio al genitore durante la prima visita per farlo sentire più a suo agio.Difficoltà a creare l'abitudine all'igiene orale: Coinvolgere tutta la famiglia, e fare da esempio. Spazzolarsi i denti insieme tutti i giorni per iniziare a creare una buona abitudine.Passione per i dolciumi: Cercare di dare ai bambini delle merende sane, come verdure, yogurt o formaggio.Lesioni praticando sport o attività di gioco: consegnare ai bambini una protezione per i denti durante l'attività sportiva per proteggere da potenziali incidenti. Dopo un trauma è importante recarsi immediatamente dal dentista per una visita di controllo e una raccolta dati per la relazione della zona della bocca che ha subito il trauma, che deve poi essere monitorata dal dentista ogni 1- 3 – 6 – 9 mesi dal trauma.Limitare l'apporto di zuccheri per aiutare a prevenire la carie.Insegnare ai bambini a usare spazzolino da denti e filo interdentale con regolarità e nel modo giusto. Cercare di essere creativi per rendere quello dell'uso dello spazzolino e del filo interdentale un momento divertente per i bambini, in modo da incoraggiare una routine di igiene orale corretta.Coinvolgimento di tutta la famiglia utilizzando anche pastiglie rilevatrici di placca che fanno vedere non solo dove si accumula la placca batterica ma anche quanto tempo serve per rimuoverla adeguatamente con lo spazzolino.Assicurarsi che i bambini ricevano un apporto adeguato di fluoro, sia attraverso l'acqua che bevono sia come trattamento dal dentista per rafforzare lo smalto dei denti e contrastare la carie. Questo può voler dire assumere degli integratori di fluoro nelle zone in cui l'acqua potabile non contiene quantità ottimali di questo elemento. Chiedere al proprio dentista se tale integrazione è necessaria.Prendere in considerazione l'applicazione di sigillanti dentali che forniscono un ulteriore livello di protezione contro le carie. 