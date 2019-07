© RIPRODUZIONE RISERVATA

CON S.E.S.A. L’ECONOMIA CIRCOLARE ESISTE GIA’Ricordate la scena finale del film ‘Ritorno al futuro’, quando ‘Doc’, il professore che aveva inventato la macchina del tempo, torna dal futuro e cerca dei rifiuti per rifornire la sua DeLorean? Quello che nel 1985 (anno in cui è uscito il film) sembrava pura fantascienza, oggi è realtà.S.e.s.a. , azienda all’avanguardia nella creazione di energia pulita da scarti di cucina, è riuscita in questa impresa: ricava biometano dagli scarti di cucina da raccolta differenziata. Questo importante traguardo è stato raggiunto nel 2.016 e da allora la tecnologia ha permesso un miglioramento continuo e costante, al punto che nel 2018 il biometano prodotto nello stabilimento di S.e.s.a. ha permesso un risparmio di utilizzo pari a 3 milioni di litri di gasolio, con importanti vantaggi sotto il profilo ambientale.Tutti i mezzi per la raccolta della flotta aziendale S.e.s.a. sono infatti alimentati a biometano, e questo permette di ridurre sia le emissioni in atmosfera che quelle acustiche. I mezzi a metano sono infatti molto più silenziosi e questo permette di lavorare anche nei centri abitati durante le ore notturne.Si tratta di un procedimento naturale, l’intero ciclo produttivo di S.e.s.a. è riassunto e spiegato in questo video: si tratta di un procedimento che pone S.e.s.a. all’avanguardia in Europa e nel mondo, al punto che gli stabilimenti della società di Este sono stati meta di numerose visite di delegazioni provenienti da tutte le parti del mondo per studiare questo modello.: grazie alla sua tecnologia, S.e.s.a. riesce a produrre anche(che viene usata per fini di cantiere, lavaggio mezzi, antincendio),, ammendante organico () ed adesso anche lache viene usata per fini alimentari, servirà cioè a gasare le bevande.Tutto questo procedimento non sarebbe possibile se la raccolta differenziata non fosse realizzata in maniera accurata. Per questo, gran parte del merito di questi risultati è da attribuire ai cittadini. Per migliorare ancora di più, è necessario separare al meglio la frazione organica da scarti di cucina.In particolare è fondamentale utilizzare SOLO sacchetti biodegradabili per conferire la frazione umida.Se avete dei dubbi su come conferire la plastica, potete consultare il sitoL’economia circolare, che permette a tutti di avere un mondo migliore, inizia dal comportamento responsabile e attento di ognuno di noi, che parte proprio dalla corretta separazione del rifiuto e dalle buone pratiche della raccolta differenziata.