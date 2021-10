Comunicazione Presentazione al Pubblico

enibioch4in

aprilia

AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 8 FEBBRAIO 2016, N. 4.

Progetto definitivo di MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI BOARA POLESINE (RO) CON INSERIMENTO DELLA SEZIONE DI BIODIGESTIONE ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOMETANO ENIBIOCH4IN COMUNICA CHE LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEI CONTENUTI DEL PROGETTO E DEL SIA prevista ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 VERRÀ EFFETTUATA il giorno 28/10/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.30, in modalità VIDEOCONFERENZA con le modalità di seguito indicate: in collegamento Web tramite piattaforma WEBEX

Link di accesso: https://eni.webex.com/eni-it/onstage/g.php?MTID=ec1dd8f511529b387a38b73506670d542

Contatti per eventuali comunicazioni: EniWebinar@eni.com

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle valutazioni ambientali VIA (www.provincia.rovigo.it) della Provincia di Rovigo-servizio ingegneria-ufficio VIA progetti in itinere al seguente link: https://www.provincia.rovigo.it/myportal/P_RO/dettaglio?contentId=610a62e59539bd01cfbb7ac9&type=content

Si informa che la presentazione sarà registrata e resa disponibile sul Portale della Provincia di Rovigo.

Entro il 13/11/2021 è possibile presentare in forma scritta proprie osservazioni alla Provincia di Rovigo-ufficio VIA- Via Ricchieri n.10-45100 Rovigo, pec: ufficio.archivio@provincia.rovigo.it

enibioCH4in aprilia S.r.l.

Sede Legale in San Donato Milanese, Via Felice Maritano 26

Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Codice Fiscale e Partita IVA 02852980214

R.E.A. Milano nr. 2626760

Società con socio unico