Comprare casa: i consigli per non sbagliare

La scelta diè sempre un passo molto delicato che richiede una valutazione attenta rispetto a diversi fattori. Non si deve avere solo leche si desidera acquistare ma, nella maggior parte dei casi, la decisione di diventare proprietari di un’abitazione comprende anche il. Nonostante si possa affermare con un buon grado di sicurezza che il nostro paese sia ormai uscito dalla dura crisi economica che aveva colpito duramente anche il mattone italiano, non sono molte le famiglie che si possono permettere di portare a termine un investimento immobiliare di tipo tradizionale facendo affidamento esclusivamente sui propri risparmi.Ecco quindi che si rende indispensabile considerare die, in questo senso, sono numerose le proposte ad oggi messe a punto dagli istituti bancari per tali scopi.Si tratta sicuramente di una scelta importante, che impegnerà le famiglie per un arco di tempo medio – lungo e che dovranno perciò considerare anche questa spesa nel bilancio familiare.Va detto, comunque, che la soluzione di mutuo scelta in un primo momento può non rimanere fissa per tutta la durata del piano di ammortamento. È infatti importante considerare anche i molti prodotti di surroga del mutuo che permettono di rinegoziare in modo più vantaggioso le condizioni del proprio finanziamento, trasferendolo da un istituto ad un altro. Si tratta di una pratica molto diffusa, anche grazie alle diverse opzioni in questo senso che le banche hanno sviluppato negli ultimi anni; per avere un’idea più dettagliata è possibile, che permettono di avere una panoramica delle soluzioni disponibili, individuando in modo semplice e veloce quella più adatta alle proprie esigenze.Tra i vari aspetti che si devono considerare al momento della richiesta di un mutuo c’è senza dubbio il tasso che può essere fisso o variabile. Si tratta di una decisione importante: nel primo caso, infatti, il richiedente potrà contare su una rata costante nel tempo avendo così modo di tenere sotto controllo le uscite mensili con maggiore sicurezza. Nel secondo caso, invece, la rata non avrà un’entità fissa ma dipenderà dall’andamento del mercato,, che è nei fatti il valore secondo cui vengono indicizzate le rate al quale si aggiunge lo spread, ossia la quota di guadagno dei vari istituti che concedono credito. I tassi dell’Euribor vengono rilevati dalla Federazione delle banche europee (Fbe) quotidianamente. Ricordiamo che in Italia i mutui possono essere indicizzati con diverse scadenze dell’Euribor, a 1,3 o 6 mesi e di solito la scadenza più breve corrisponde a valori inferiori, che invece tendono ad assottigliarsi su periodi più lunghi.Per tutti coloro che invece stanno cercando casa però esistono anche alcune. Grazie infatti ad un’originale iniziativa che ha preso il via recentemente. Si tratta di un progetto importante, messo a punto da alcuni comuni italiani con la volontà di contrastare il fenomeno dello spopolamento di alcuni piccoli borghi. Un progetto singolare ma che offre l’opportunità concreta di diventare proprietari di una casa con un budget bassissimo e al contempo contribuire a mantenere vivi i luoghi storici e tradizionali della nostra penisola, spesso poco considerati dai giovani anche a causa delle difficoltà relative al contesto lavorativo che soprattutto in questi piccoli centri si rivela un punto critico. Case a 1 euro ha l'obiettivo dunque di valorizzare un patrimonio immobiliare in stato di abbandono, investendo risorse ed energie nella riqualificazione invece che nella costruzione di nuovi edifici.