Cattelan Italia: forte personalità ed estrema versatilità

Cattelan Italia su Arredare Moderno: personalità e versatilità per l’arredo casa

I prodotti Cattelan sono caratterizzati da qualità, cura dei dettagli e gusto italiano, come il Tavolo Skorpio: una vera e propria opera d’arte, disegnata dal designer Lucatello.

I prodotti Cattelan Italia acquistabili su Arredare Moderno sono caratterizzati da qualità, cura dei dettagli e gusto italiano: delle vere e proprie opere d’arte capaci di rivoluzionare l’arredamento della zona giorno - e non solo - conferendo dinamicità allo spazio.

Cattelan è una delle grandi aziende del settore arredo, specializzata nella produzione e nella realizzazione di articoli di arredamento firmato Made in Italy. L’azienda nasce partendo proprio da una piccola realtà artigianale: innovazione, tradizione per un’arte antica come la falegnameria, con un amore per i marmi e i pellami trasmesso da padre in figlio. I prodotti di arredamento dell’azienda Cattelan, sono caratterizzati da linee essenziali, pulite, e da uno stile sobrio ma deciso, in grado di riempire ogni spazio con originalità, personalità e grande classe.

Tavolo Skorpio: l’opera d’arte Cattelan dell’industrial designer Andrea Lucatello

Dal semplice carrello porta bibite, al comò, al comodino, alle lampade: nessuna lavorazione firmata Cattelan Italia è lasciata al caso. Tutto è realizzato con estrema attenzione alle forme, al design, alle tonalità di colore.

Il Tavolo Skorpio Cattelan Italia, per esempio, è una vera e propria opera d’arte, pensata e disegnata dall’industrial designer Andrea Lucatello. Questo tavolo è realizzato con base in acciaio. Il piano in cristallo dallo spessore di 15 millimetri è disponibile nella versione trasparente, trasparente extra chiaro o trasparente extra chiaro con bordi bisellati inversi.

Il tavolo Skorpio Cattelan Italia ha una base in acciaio disponibile in differenti finiture come verniciato goffrato titanio, verniciato goffrato bianco, verniciato goffrato grafite, verniciato goffrato nero, brushed bronze o brushed grey.

Il tavolo Skorpio Cattelan Italia è caratterizzato da un design moderno e allo stesso tempo raffinato: ecco perché riesce ad adattarsi perfettamente a diversi contesti stilistici.