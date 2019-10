​BIRRIFICIO, CUCINA E SPAZI LUDICI: A FIUME VENETO ARRIVA DOPPIO MALTO, IL LOCALE PER TUTTA LA FAMIGLIA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La birra artigianale di produzione propria è protagonista in un locale progettato con la formula “food & fun”, che offre divertimento e svago ad ogni ora del giorno e porta a Fiume Veneto anche una consistente ricaduta occupazionale. Il 2 ottobre appuntamento al centro Granfiume Gran Shopping per la serata di inaugurazione. E fino al 17 ottobre la prima birra la offre la casa.. Approda a Fiume Veneto, presso il centro Granfiume Gran Shopping, una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale. Debutta infatti il. Un pub, un ristorante, uno spazio culturale, ma soprattuttoDa Doppio Malto si può mangiare - le proposte per il pranzo e la cena vanno dalleai piatti vegetariani, daiaie alle ricette in cui la birra è un ingrediente speciale -, ma si può passare un pomeriggio di tranquillità leggendo, studiando, giocando; si può festeggiare, incontrarsi, chiacchierare, discutere, litigare (con moderazione), sorseggiare undavvero inedito o tirare tardi davanti a un biliardo, al calciobalilla, al bersaglio delle freccette oppure sfidare gli amici nel campo da street soccer presente nel locale. Associazioni che cercano spazio, famiglie che cercano conforto, bambini che cercano tregua dalle famiglie e single che cercano scampo dai bambini troveranno qui accoglienza e cura (ma anche wi-fi gratuito). Divani, grandi tavoli, poltrone, angoli di relax sono sempre a disposizione, in attesa della fame e della sete (che saranno ben ricompensate).. La birra firmata Doppio Malto è tutta prodotta nello stabilimento Doppio Malto di. Dalla fine del 2019, gran parte della produzione si sposterà in Sardegna, alle porte di, dove è in costruzione un nuovo birrificio, con una capacità produttiva iniziale di un milione di litri che a regime si attesterà sui cinque milioni di litri. Lo stabilimento in Sardegna, frutto di un investimento di circatra dipendenti e indotto.. L’apertura di Doppio Malto è stata preceduta da diversi recruiting day a Pordenone e Fiume Veneto, che hanno portatodi persone sul territorio.(per info e candidature: risorseumane@foodbrand.com ).. E per provare la premiata birra firmata Doppio Malto