Auto nuova, tutte le spese che bisogna affrontare: ecco cosa c’è da sapere

Quasi nessuno può fare a meno dell’automobile, un mezzo fondamentale per viaggiare o per muoversi quotidianamente, fra università e impegni lavorativi. Eppure, come ogni altro bene di prima necessità, anche le auto costano, e non si parla soltanto del prezzo di listino. Bisogna infatti affrontare diverse spese “collaterali”, dal carburante fino ad arrivare alla polizza assicurativa, e molto altro ancora. Vediamo dunque di capire quali sono tutte le spese che un’automobile comporta, e come risparmiare.

Fra le primissime spese da sottolineare troviamo ovviamente la già citata polizza assicurativa. È un obbligo per legge, e non sono ammesse dimenticanze, dunque è un aspetto da curare sempre con attenzione. Per capire qual è l’opzione migliore per noi è ad esempio possibile richiedere un preventivo per l’assicurazione auto direttamente online, rivolgendosi ai siti di settore e valutando le varie opportunità. Per quanto concerne i costi, le medie cambiano da regione a regione, partendo da un minimo di 200 euro fino a superare i 1.000 euro.

Un’altra voce di costo riguarda il bollo auto, il cui impatto sulle spese annue per le automobili è pari al 10% circa, dunque si aggira intorno ai 200 euro. Pur non essendo paragonabile ad altre spese, è comunque importante sottolinearla.

A differenza del bollo, la manutenzione del veicolo può pesare in modo consistente sul portafoglio di un automobilista. Sebbene sia molto difficile stilare delle previsioni attendibili, si stima che la manutenzione costi agli italiani una cifra intorno ai 1.000 euro ogni anno, ma può essere anche superiore. Per fare un esempio, nel 2019 il costo di mantenimento medio di una vettura è arrivato a 1.600 euro annui.

Un discorso simile può essere fatto per il carburante, una risorsa il cui consumo dipende ovviamente dal tipo di utilizzo che facciamo della vettura. Chi viaggia spesso, ad esempio per lavoro, spenderà molti più soldi rispetto a chi la usa di rado. Inoltre, i costi variano pure in base alle tariffe del carburante disposte dalle varie compagnie, ma in media si attestano sui 1.200 euro annui.

Si chiude con tutte le spese legate all’acquisto di un veicolo, il cui prezzo può essere ad esempio soggetto alle variazioni degli sconti, o a modelli particolari come quelli a chilometro 0, o l’usato. Ad ogni modo, non bisogna sottovalutare altre voci di spesa, come nel caso del passaggio di proprietà (da privati o dalla stessa concessionaria), che a sua volta viene arricchito da altre voci, come il bollo PRA, la carta di circolazione e gli emolumenti ACI. Infine, c’è il costo del noleggio per chi decide di optare per soluzioni come il long term rent.

In conclusione, le auto costano e costano anche tanto. Per questo è importante fare sempre i calcoli nel modo corretto.